Clip: Nam thanh niên chở theo 3 cô gái ăn mặc 'mát mẻ' phóng như bay trên đường

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Nam thanh niên chở 3 cô gái ăn mặc "mát mẻ" phóng như bay trên đường)

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chở theo 3 cô gái ăn mặc "mát mẻ" chạy như bay trên đường.

Đoạn clip được một camera hành trình của ô tô ghi lại. Theo đó, nam thanh niên là người cầm lái, một cô gái ngồi trước, "kẹp" giữa nam thanh niên là 2 cô gái.

Cả 4 người đều không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn phóng xe với tốc độ cao trên đường.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động liều lĩnh của cả 4 "nam thanh nữ tú" này.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, hành động của 4 người này phải bị phạt thật nặng vì vừa xem thường tính mạng bản thân vừa xem thường luật an toàn giao thông.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn