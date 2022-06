Clip: Liều lĩnh xông vào nhà dân trộm xe máy giữa ban ngày, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại vào đầu giờ chiều ngày 27/6 vừa qua và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này, một nam thanh niên đeo khẩu trang ngang nhiên tiến lại gần nhà dân. Tên này ngó nghiêng xung quanh rồi đi thẳng vào trong sân.

Sau một hồi loay hoay, tên này bỏ chạy cùng chiếc xe máy nhưng bị gia chủ phát hiện và đuổi theo giữ lại tài sản.

Nhận thấy không thể tẩu thoát cùng "chiến lợi phẩm", nam thanh niên vội "bỏ của chạy lấy người". Còn nữ chủ nhà vì đuổi theo tên trộm mà cả người và xe đều ngã xuống đất. Tuy vậy, người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy, bực tức cầm một viên đá ném mạnh về phía tên trộm.

Dù đối tượng đã bỏ chạy nhưng người phụ nữ vẫn cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới dắt xe vào nhà.

Cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip cũng không khỏi ngán ngẩm trước hành vi trộm cắp giữa ban ngày ban mặt của nam thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho sự dũng cảm của nữ gia chủ.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn