CLIP: Làm rõ vụ cán bộ thuế bị tố say xỉn, xưng hô "mày", "tao" với dân

Ngày 10-6, Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã cử cán bộ làm rõ thông tin bài viết "Xác minh việc người dân tố cán bộ thuế say xỉn, gây khó dễ" mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, ông T.T.N (trú huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã cung cấp phóng viên Báo Người Lao Động 2 đoạn video ghi nhận toàn bộ vụ việc. Trong đó, một video dài 4 phút 57 giây và một video dài 1 phút 58 giây.

Cán bộ thuế bị tố say xỉn, "mày" "tao" với người dân

Hai video này ghi nhận nội dung ông T.T.N đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum (tại huyện Kon Rẫy) làm thủ tục về thuế để chuyển đổi biển số ô tô từ biển trắng sang biển vàng. Tại đây, ông T.T.N đã gặp ông T.V.H (cán bộ thuế) đang ngồi trong phòng làm việc và đề nghị được làm thủ tục về thuế thì cán bộ này không tiếp nhận.

Sau đó, giữa hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Ông T.T.N cho rằng cán bộ thuế đã say xỉn, không hướng dẫn cho người dân, thậm chí xưng hô "mày", "tao" là không đúng chuẩn mực của cán bộ.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông T.T.N phản ánh khi đi làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum (tại huyện Kon Rẫy) thì gặp cán bộ thuế có biểu hiện say xỉn, không tiếp nhận mà yêu cầu ra về, hôm sau tới giải quyết khiến ông vô cùng bức xúc, quay video toàn bộ vụ việc và phản ánh với báo chí.

