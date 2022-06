Clip: Kinh hoàng cảnh ô tô vượt đèn đỏ, tông bay 2 vợ chồng đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra ở Thành phố Kanchanaburi, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một đôi vợ chồng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đang băng qua đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao tông trúng. Cú đâm mạnh khiến 2 vợ chồng ngã bật ngửa xuống đường, chiếc xe máy văng ra xa.

Điều bất ngờ là sau va chạm, hai người vẫn tự đứng dậy và đi vào lề đường. Chiếc ô tô được cho là đã vượt đèn đỏ. Người phụ nữ bị thương ở chân nhưng không nghiêm trọng.

Tài xế cầm lái chiếc ô tô cũng nhận mọi trách nhiệm về vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn