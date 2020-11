Clip: Khoảnh khắc giàn giáo đổ sập khiến 3 công nhân rơi xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 16h ngày 12/11, tại một căn nhà trong hẻm trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời điểm trên, khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ dây cáp bị đứt, kéo theo giàn giáo đổ sập từ trên cao xuống đất. Lúc này, có 3 công nhân đứng trên giàn giáo cũng bị rơi xuống đất.

Vụ tai nạn xảy ra khiến 3 công nhân bị thương và đã được đưa vào bệnh viện quận 12 cấp cứu. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Trao đổi trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, bệnh viện quận 12 cho biết có tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện do bị tai nạn ở công trình xây dựng.

Một bệnh nhân bị chấn thương ngực, đau tay, khó thở. Một người bị chấn thương đầu, đa chấn thương, sây sát, người còn lại bị chấn thương đầu. Sau khi cấp cứu các nạn nhân được được chuyển đến bệnh viện 175 để tiếp tục điều trị.

Đội thanh tra quận Tân Bình cũng đã lập biên bản vi phạm về lỗi tổ chức thi công xây dựng che chắn không đảm bảo, để rơi vãi vật liệu tại công trình; đồng thời lập biên bản yêu cầu ngưng thi công để che chắn đảm bảo an toàn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn