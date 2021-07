Clip gây bức xúc: Ra ngoài chạy bộ không đeo khẩu trang, bị công an mời về xử lí nhưng kiên quyết không chấp hành

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 19/7 toàn thành phố đã triển khai thực hiện Công điện 15 của UBND thành phố Hà Nội, áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trong đó, đặc biệt yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Mới đây, một đoạn video về một người đàn ông chạy thể dục tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Clip: Người đàn ông tập thể dục không chấp hành yêu cầu xử lý vi phạm của cơ quan chức năng

Cụ thể trong đoạn video, một người đàn ông khá lớn tuổi khi đang chạy bộ trên đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Có thể thấy rõ ràng, người này không chỉ vi phạm về việc ra ngoài trong trường hợp không thực sự cần thiết mà còn không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Khi bị lực lượng chức năng bắt gặp, người đàn ông lập tức tăng tốc độ chạy mặc cho việc đã bị gọi lại. Phải đến khi có người đến chặn lại thì người này mới tiến vào phía lề đường và rút khẩu trang ra đeo. Mất một thời gian khá dài người này mới quay lại nhưng vẫn không chịu lên xe công vụ chấp hành yêu cầu xử lý vi phạm.

Người đàn ông không chịu lên xe xử lý vi phạm

"Bác chấp hành hay để chúng tôi cưỡng chế lên xe? Mình có tuổi rồi đừng để người ta nhìn vào như thế, nhìn sẽ rất phản cảm. Mình ra đường đi tập thể dục, không đeo khẩu trang vi phạm chỉ thị, công điện của UBND thành phố, 2 lỗi liền. Mời bác lên xe" - những người thực hiện nhiệm vụ đã kiên nhẫn thuyết phục để người đàn ông tự giác chấp hành.

Nhiều người sau khi xem xong đoạn video không khỏi bức xúc:

"Công sức bao người gù lưng chống dịch, không giúp được gì thì cũng đừng vì ích kỷ cá nhân mà trở thành gánh nặng của xã hội."

"Mong các cơ quan chức năng mạnh tay với những trường hợp tương tự."

"Tập thể dục để khỏe chứ đừng để sinh bệnh cho mình và người xung quanh."

Kể từ ngày triển khai Công điện 15 cho đến nay (ngày 22/7), trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội vẫn xuất hiện không ít trường hợp người dân vẫn lợi dụng những thời điểm và địa bàn cơ quan chức năng khó kiểm soát để ra ngoài tập thể dục.

Dù biết đây là thói quen tốt duy trì sức khỏe của nhiều người nhưng trong thời điểm dịch bệnh, hoạt động này lại có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cả cộng đồng, xã hội.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị