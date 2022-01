Clip đánh ghen ầm ĩ trên phố ngày giáp Tết, anh rể lấy ô tô của em vợ chở bồ đi khách sạn?

Vụ đánh ghen được cho là xảy ra vào tối 26/1 trước cửa một khách sạn ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, một nhóm nam nữ gồm 3-4 người lao vào đánh, mắng mỏ người phụ nữ đang ngồi trong xe ô tô đỗ bên đường. Đặc biệt, một nam thanh niên vừa đánh vừa nói: "Lấy xe của tôi à. Xe của tôi".

Lúc này, có một người đàn ông trung tuổi đã đi ra khỏi xe và cự cãi với nam thanh niên nói trên khiến cả hai xảy ra ẩu đả. Cuối clip, nhóm này lôi người phụ nữ ra khỏi xe, kéo rê trên đường một đoạn ngắn. Người phụ nữ này không ngừng la hét vì đau đớn và hoảng sợ. Mặc dù có rất nhiều người can ngăn nhưng nhóm người không dừng lại, một người phụ nữ nói: "Anh tránh ra, đây là chuyện của gia đình em".

Vụ đánh ghen được cho là xảy ra ở đường Trần Khát Trân, Hà Nội khiến nhiều người chú ý.

Clip đánh ghen được chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều người chú ý. Ai cũng lên án chuyện ngoại tình nhưng cũng không đồng tình với việc hành hung người khác như thế này.

Một số cư dân mạng tự nhận đã chứng kiến vụ việc thì cho biết, người đàn ông trung tuổi và người phụ nữ ngồi trong xe ngoại tình. Khi cặp này định vào khách sạn thì bị vợ cùng 2 người em vợ (1 nam, 1 nữ) lao đến đánh ghen, chiếc xe ô tô là của người em vợ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Nhịp sống Việt