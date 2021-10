Clip: Đang dừng bên đường, ô tô con bị xe khác tông biến dạng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/9, tại một con đường ở Uchana, bang Haryana, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang đứng bên lề đường thì một chiếc Maruti Suzuki Ritz đi tới.

Sau khi chiếc xe dừng lại, người đàn ông xách đồ ra phía sau xe và cất đồ vào cốp. Từ trên xe, 3 người đàn ông khác cũng đi xuống và một người đổi lên ghế lái phụ ngồi.

Chỉ vài giây sau, một chiếc ô tô khác lao như bay tới, đâm vào chiếc Ritz cũng như người đang đứng cất đồ và những người trên xe. Lúc này, 2 người chứng kiến sự việc chỉ thất thần đứng nhìn.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khiến 5 người bị thương. Tại hiện trường, phần đuôi chiếc Ritz vỡ toác, biến dạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn