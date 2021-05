Clip công an dùng flycam theo dõi vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng, mâu thuẫn chuyện bìa đất

Ngày 4/5, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi can Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, Nghi Kim, TP. Vinh) để điều tra về hành vi giết 2 người trước cổng nhà riêng vào 4 ngày trước.

Trước đó vào ngày 3/5, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú về tội danh giết người.

Video toàn cảnh công an sử dụng flycam theo dõi di biến động của nghi phạm bắn 2 người chết rồi cố thủ trong nhà và thuyết phục, vận động nghi phạm buông súng đầu hàng

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nghi can Phú có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc, đất đai với 1 trong những nạn nhân trên nên đã gây ra vụ án mạng trên.

Cụ thể, trước đây, giữa Cao Trọng Phú và Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh, hiện trú tại TP. HCM) có làm ăn và chơi rất thân thiết với nhau.

Ông Anh sau đó đã gửi tiền nhờ Phú mua một mảnh đất tại tỉnh Nghệ An. Lý do nhờ mua vì ông Anh quê tại Nghệ An nhưng hộ khẩu hiện đang ở TP. HCM nên không mua được.

Sau khi bắn chết 2 người, Phú cầm súng cố thủ trong nhà. Bên ngoài, hàng trăm cảnh sát được điều động đến vây bắt, thuyết phục nghi phạm Phú đầu hàng.

Sau khi được gửi tiền, Phú đã mua đất thành công. Một thời gian sau, con của ông Anh đến mượn một khoản tiền của Phú .

"Thời gian gần đây, ông Anh có nói chuyện với Phú về việc trước đây đã gửi tiền nhờ mua đất nay xong xuôi mọi việc thì sang tên lại cho ông Anh. Tuy nhiên Phú có nói việc con của ông Anh mượn tiền thì trả đi rồi sẽ sang tên bìa đất", một lãnh đạo Công an Nghệ An nói.

Những lần trước, ông Anh đến nhà của Phú một mình để nói chuyện về việc bìa đất này. Ông Anh cũng nhờ một số bạn bè tác động giúp để lấy bìa đất nhưng chưa được.

Lực lượng đặc nhiệm được điều đến hiện trường.

Cơ quan chức năng tập trung trước cổng nhà tìm cách thuyết phục nghi phạm Phú.

8h sáng 30/4, ông Anh lại rủ thêm 2 người khác gồm Ngô Quang Hưng (SN 1979, trú phường Vinh Tân) và 1 người khác đến để "thị uy". Đây là lần đầu tiên 2 người này đi cùng ông Anh đến nhà Phú.

"Ông Phú khai lần này khi thấy có nhóm người khác đến, sợ bị nhóm này giết mình nên đã cầm súng bắn", một cán bộ công an nói.

Khi cả 3 người đứng trước cổng, ông Phú đã cầm khẩu súng ngắn bắn khiến 2 người tử vong tại chỗ là ông Đặng Ngọc Anh và Ngô Quang Hưng. Người còn lại sợ hãi nên vứt ô tô lại rồi bỏ chạy.

Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh bị Phú dùng súng bắn tử vong trước cổng.

Cơ quan công an thông tin, người nhà Phú cho biết thời gian gần đây Phú có biểu hiện "ngáo", hoang tưởng, luôn nghĩ có người tìm giết mình.

Cụ thể, Phú thường dùng dao chọc vào xe ô tô, đâm vào giường vì nghĩ có người trốn ở trong tìm cách giết, bắn mình.

"Khi 3 người này đến thì Phú nói bây (chúng mày - PV) đến để giết tao à rồi lấy súng bắn vào nhóm người này khiến 2 người chết. Người này không nằm trong băng nhóm xã hội nào", một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nói.

Cảnh sát và người thân đứng ngoài cổng thuyết phục Phú buông súng đầu hàng.

Được biết, nghi phạm Phú trước đây từng đi bộ đội. Sau khi ra quân thì Phú làm ăn tại Campuchia và trong miền Nam. 5 năm trước, Phú về nhà xây một căn nhà kiên cố, lớn như lâu đài.

Người dân địa phương cho biết, Phú bình thường, không có biểu hiện gì khác. Phú có cuộc sống giàu sang và thường xuyên ủng hộ tiền cho xóm làng hay các tổ chức xã hội.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, Phú đang sinh sống với người vợ thứ 3 và có 2 người con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và 2 con của nghi phạm đang đi khỏi nhà.

Sau 6 giờ cố thủ, Phú đã buông súng đầu hàng khi được thuyết phục.

Khẩu súng mà Phú sử dụng trong vụ án là khẩu súng ngắn. Phú khai trong thời gian đi làm tại Campuchia đã mua về cất trong người phòng thân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

