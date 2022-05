Clip: Cố tình sàm sỡ vòng 3 của nữ nhân viên, gã đàn ông nhận kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở Thành Phố Lomas del Mirador, Argentina.

Trong clip, một nữ nhân viên đang lấy kẹo trên kệ cho khách thì người đàn ông đứng phía sau liền tiến lại gần.

Nhân lúc đối phương không chú ý, hắn lợi dụng đụng chạm vào vòng 3 của nữ nhân viên. Ngay lập tức, cô gái quay lại, tát thẳng vào mặt kẻ sàm sỡ. Trước phản ứng "cực gắt" của nữ nhân viên, gã đàn ông nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Nạn nhân sau đó đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội. Vài ngay sau, người đàn ông trở lại cửa hàng và đã bị người dân địa phương dạy cho một bài học. Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường để bắt giữ gã biến thái.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn