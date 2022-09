Clip: Chủ tiệm tạp hóa mai phục, 'tóm' tại tận tên trộm nước ngọt khiến dân mạng cười ngất

Đoạn clip dài khoảng 30 phút cho thấy, chủ cửa hàng tạp hóa đã để rất nhiều lốc nước ngọt chồng lên nhau ở khu vực sát cửa.

Your browser does not support the video tag.

Lúc này, từ bên ngoài, một cánh tay từ từ đưa qua ô cửa, cố gắng nhấc lốc nước ngọt ra ngoài. Tưởng chừng sự việc trót lọt thì tên trộm này bất ngờ bị 2 người đứng phía trong túm lấy cánh tay.

Tên trộm không khỏi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy để thoát nạn nhưng đã bị 2 người phía cửa hàng tạp hóa túm chặt lấy cánh tay.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không một ai đồng tình với hành động trộm cắp của thanh niên kia, tuy nhiên, màn bắt trộm này khiến nhiều người phải bật cười.

Nhiều dân mạng còn cho rằng, có lẽ, chủ cửa hàng tạp hóa đã nhiều lần bị mất trộm kiểu này nên mới nắm rõ chiêu thức, canh chừng và bắt tận tay tên trộm.

"Chưa lần nào coi bắt trộm mà buồn cười thế này. Nghĩ sao mà đi ăn cắp cả nước ngọt thế kia, đến chịu"

"Chủ tiệm tạp hóa chắc cũng cay cú trước đó lắm rồi, hôm nay bắt tận tay tha hồ hả dạ nhé"

"Tên trộm bây giờ chắc ước cánh tay mình như đuôi thạch sùng, có mất đi cũng không có vấn đề gì".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn