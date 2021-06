Clip: Chú rể lao vào đánh bố vợ ngay trong đám cưới và lý do gây sốc

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, chú rể mặc áo sơ mi trắng đang chỉ thẳng tay vào mặt bố cô dâu rồi chửi bới.

Sau một hồi cãi vã, chú rể đã lao vào "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với bố vợ ngay trước mặt cô dâu và quan khách. Thậm chí, chú rể còn dùng chân đạp thẳng vào bụng bố vợ.

Dù cô dâu đã đứng ra can ngăn nhưng đều bị chú rể đẩy ra ngoài. Chỉ đến khi vài thanh niên đứng ra can ngăn thì cuộc ẩu đả mới chấm dứt.

Được biết, chú rể đánh bố vợ sau khi cả hai đều say rượu. Sau khi được khuyên giải cả hai đã làm hòa với nhau.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn