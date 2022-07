Clip: Chơi gần ao, bé trai ngã lộn nhào xuống nước và màn giải cứu gay cấn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm của một bé trai khi đang chơi gần ao nước cạnh nhà.

Cụ thể, đoạn clip do camera an ninh ghi nhà dân ghi lại. Lúc này một bé trai khoảng hơn 2 tuổi đang chơi mon men bên thành ao nước. Sau một hồi chạy lăng xăng mấp mé bên hồ, cậu bé bất ngờ trượt chân ngã lộn nhà xuống nước.



May mắn là ao nước không quá sâu. Ngay lúc đó, người mẹ ở trong nhà tiếng động mới chạy ra thì phát hiện con trai đang bì bõm trong ao nước. Mẹ liền vội vàng chạy đến, nhảy xuống hồ rồi bế bé lên bờ.

Cảnh tượng trên sau khi đăng tải đã khiến nhiều người thót tim vì quá nguy hiểm. Đông đảo ý kiến cho rằng nhà có con nhỏ tốt nhất nên trông coi cẩn thận. Đặc biệt, có những nhà gần ao hồ nên bố trí thêm rào chắn xung quanh.

"Hên nó cạn",

"Nhà có trẻ nhỏ cộng thêm ao không có rào chắn kẻo có lúc hối không kịp",

"May nước nông, người lớn phát hiện kịp chứ không khó mà lường được sự việc",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn