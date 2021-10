Clip: Cặp đôi thản nhiên ôm hôn, sờ soạng nhau trong quán trà sữa khiến dân tình phẫn nộ

Dù bị lên án, chỉ trích rất nhiều nhưng không ít cặp đôi vẫn thản nhiên thể hiện tình cảm thái quá tại nơi công cộng. Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip quay cảnh một cặp “nam thanh nữ tú” vô tư làm chuyện nhạy cảm trong cửa hàng.

Theo đó, sự việc được cho là xảy ra tại một quán trà sữa và được một nhóm thanh niên ở phía đối diện cửa hàng quay lại. Đoạn video cho thấy, cửa hàng này có khoảng 3 tầng và khách ở tầng 2 khá đông.

Tuy nhiên, ở tầng 3 lại khá vắng người, dường như chỉ có một cặp đôi. Có lẽ chính vì vậy mà cặp đôi này mới vô tư thể hiện tình cảm của mình tại nơi công cộng.

Cặp đôi thản nhiên ôm hôn, sờ soạng nhau tại quán trà sữa.

Ban đầu, họ chỉ ôm hôn nhau nhưng sau đó chàng trai lại tiến xa hơn, sờ soạng cả bộ phận nhạy cảm của bạn gái. Từ lời người quay clip cho biết, cặp đôi đã diễn “cảnh nóng” này suốt 15 phút rồi và dường như họ vẫn chưa có ý định buông nhau ra.

Hành động phản cảm của cặp đôi nhanh chóng bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội. Một số người bình luận:

“Không nhịn được thì về nhà, không tạt vào nhà nghỉ, nơi làm ăn của người ta mà anh chị làm ra trò này, không biết xấu hổ sao?”,

“Không hiểu nghĩ gì mà sờ soạng, hôn hít nhau ngay trong nhà hàng. Chắc họ nghĩ sẽ không bị ai nhìn thấy đâu nên mới liều lĩnh như vậy”,

“Ngượng thay cho hai bạn trẻ. Chắc đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi”.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn