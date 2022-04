Clip: Cận cảnh rắn hổ mang chúa dài gần 4 mét, đột nhập vào nhà dân

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Chủ nhân của ngôi nhà đã bị sốc khi phát hiện thấy con rắn hổ mang dài gần 4 mét đang trườn trên sàn gạch trong phòng khách.

Khi lực lượng cứu hộ đến, con bò sát vẫn ở trong nhà. Một tình nguyện viên đã dùng cây gậy có móc để ghì đầu con rắn xuống, trong khi đó một đồng nghiệp khác cố định đuôi con vật để nó không thể trốn thoát. May mắn là không ai bị thương.

Siriwat Khonsuk, 21 tuổi, chủ ngôi nhà cho biết: "Đây là con rắn lớn nhất mà tôi từng thấy. Khi biết nó là một con rắn hổ mang cực độc, tôi đã chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Lúc đó, tôi chỉ có một mình".

Đội cứu hộ sau đó đã đặt con rắn vào trong một chiếc bao tải và thả nó vào rừng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn