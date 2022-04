Clip: Cảm phục giây phút nam thanh niên nhảy xuống sông Ninh Cơ cứu nữ sinh tự tử

Sáng 10/3, ông Lê Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, chính quyền địa phương mới tới thăm hỏi, tặng quà động viên anh Nguyễn Đức Chính (28 tuổi), người đã có hành động dũng cảm cứu nữ sinh nhảy cầu tự tử vào bờ an toàn.

Vào khoảng 17h chiều qua anh Chính trên đường đi làm về qua cầu Thịnh Long (bắc qua sông Ninh Cơ) bất ngờ thấy một nữ sinh cấp 2 dựng xe đạp trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Lãnh đạo địa phương thăm và tặng quà anh Chính.

Thấy vậy, thanh niên này đã bỏ quần áo ngoài lên xe rồi dũng cảm nhảy xuống sông cứu nữ sinh đang chới với dưới dòng nước. Sau đó, cả hai đã vào bờ an toàn.

Ông Tuấn cho biết, hành động của anh Chính rất dũng cảm, thời điểm xảy ra sự việc nước sông đang lên cao và chảy xiết.

Độ cao của cây cầu Thịnh Long xuống mặt nước sông Ninh Cơ vào khoảng 30-40m.

Anh Chính là đoàn viên chi đoàn tổ dân phố số 8 thị trấn Thịnh Long, từng là bộ đội Hải Quân, xuất ngũ vào tháng 8/2015, hiện giờ đang làm công nhân ở công ty may.

Còn nạn nhân là một học sinh cấp 2 ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Nữ sinh này gặp chuyện buồn về gia đình nên có ý định tự tử.

Your browser does not support the video tag.

Nam thanh niên nhảy xuống sông Ninh Cơ cứu nữ sinh.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Nhịp sống Việt