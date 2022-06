Clip: Bé trai 10 tuổi điều khiển xe tải lùi vào sân nhà khiến nhiều người thót tim theo dõi

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Bé trai điều khiển xe tải lùi vào sân nhà khiến nhiều người thót tim theo dõi)

Theo đoạn clip ghi lại, cậu bé này ngồi trên buồng lái xe tài và từ từ thực hiện thao tác quay vô lăng xe để lùi xe vào con ngõ nhỏ. Đứng bên dưới, một người đàn ông khác cầm điện thoại và ghi lại đoạn clip.

Trao đổi Infonet, anh Tuấn - chủ nhân chiếc xe tải và là bố của bé trai lái xe trong clip cho biết, con trai 10 tuổi của anh theo bố từ nhỏ đi lái xe nên rất thành thạo các thao tác lái xe. Bố dừng xe ngoài ngõ, con anh đã giúp bố lái xe lùi vào sân nhà chứ không hề đi ra đường.

Khi được hỏi "Anh có thấy như vậy là nguy hiểm và mạo hiểm không?" thì anh Tuấn khẳng định: "Con chỉ điều khiển xe lùi vào sân nhà, không hề chạy ra ngoài đường, và anh cũng không phải là người đăng clip này lên mạng xã hội".

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động những người lớn trong tình huống này, họ đã quá chủ quan, coi thường luật an toàn giao thông cũng như coi thường tính mạng của người khác.

"Nhìn cậu bé phải nói là lùi xe chuyên nghiệp nhưng xem clip cứ thấy thót tim kiểu gì. Lỡ như sai sót bước nào có thể sẽ gây tai nạn và hậu quả không thể lường trước được đâu nhé"

"Cái ông đứng quay clip làm như hãnh diện lắm ấy nhỉ, không can ngăn cháu bé đi còn đứng quay clip nữa"

"Kiểu này chắc phải phạt nguội thôi, phạt nặng vào còn làm gương cho những tài xế khác nữa, không thể chủ quan thế này được".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn