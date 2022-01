Clip: Anh quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, "món quà" đem về cho mẹ được cất kĩ trong túi áo khiến nhiều người xúc động

Trong những ngày cuối năm, nhiều quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự được trở về địa phương. Được biết, những chiến sĩ xuất ngũ trong thời gian này đều nhập ngũ vào khoảng tháng 2/2020.

Trong suốt khoảng thời gian tại ngũ, các chiến sĩ đã nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mới đây, hình ảnh một chiến sĩ nở nụ cười hạnh phúc chuẩn bị rời đơn vị để trở về quê hương sau khi hoàn thành nghĩa vụ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Your browser does not support the video tag.

Anh quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về quê, "món quà" đem về cho mẹ được cất kĩ trong túi áo khiến nhiều người bất ngờ

Theo thông tin được in trên áo, quân nhân này có tên là Trần Văn Quyết. Ngoài balo đựng tư trang cá nhân trong những ngày tháng đi nghĩa vụ. Quân nhân còn mang theo "món quà" đặc biệt về cho gia đình.

Khi được hỏi về "món đồ" trong túi áo trước ngực, quân nhân này cũng vui vẻ bật mí với đồng đội. Trong đó là một tệp tiền mệnh giá 200.000 đồng. Được biết đó là tổng số tiền trợ cấp hàng tháng mà mỗi quân nhân nhận được trong những năm tháng đi nghĩa vụ.

Dù đối với một số người số tiền này không quá lớn, những đối với các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự thì nó vô cùng có ý nghĩa, đánh dấu những ngày tháng trong quân ngũ đáng nhớ.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú. Không ít người cũng chia sẻ lại những kỉ niệm từ thời còn trong quân ngũ trước đó. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng sau khi vào quân ngũ, sinh hoạt trong môi trường quân đội mới biết thương bố mẹ và trân quý công sức lao động nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhanh chóng liên tưởng đến những câu hát của rapper Đen Vâu, "Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ...".

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc