Chuyện tình như tiểu thuyết của đại gia Dũng "lò vôi" và người vợ kín tiếng Nguyễn Phương Hằng

Đám cưới 4.000 người

Cách đây ít ngày, đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") đã thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường và bán số tài sản ông đã gây dựng suốt 40 năm qua để làm thiện nguyện.

Như vậy, theo những thông tin mà ông Dũng viết, bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ đại gia Dũng “lò vôi”) sẽ chính thức tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam.

Ảnh cưới của đại gia Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, trên website chính thức của Công ty Cổ phần Đại Nam vẫn còn thông tin ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Bà Hằng và ông Dũng tổ chức lễ cưới vào ngày 8/6/2010. Lễ cưới chính thức được diễn ra tại Thành Đại Nam. Ngày diễn ra hôn lễ tại quảng trường Khu du lịch Đại Nam với lượng khách mời lên đến 4.000 người. Khoảng 2.000 nhân viên của Đại Nam đã mặc áo dài truyền thống đứng từ cổng Khu du lịch cho đến khán đài để đón khách.

Để có được đám cưới hạnh phúc này, đại gia Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng đã phải trải qua bao điều tiếng dư luận cũng như những khó khăn trong kinh doanh.

Sau khi ly hôn ông Trần Văn Thìn, bà Nguyễn Phương Hằng tập trung điều hành công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực Bất động sản, trồng cao su và siêu thị thời trang.

Vào thời điểm tháng 9/2007, khi đại gia Dũng bắt tay vào xây dựng khu du lịch Đại Nam cũng là lúc 2 người quen và nảy sinh tình cảm với nhau.

Trong thời điểm này ông Dũng gặp khá nhiều khó khăn và áp lực khi mục tiêu biến Đại Nam trở thành khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 700ha bị rơi vào tâm điểm của những cuộc tranh luận liên quan đến tâm linh. Thậm chí ông còn bị mang tiếng "hâm hâm", với "ước mơ ngu xuẩn" khi rót 5.000 tỷ đồng và huy động 2.000 nhân công xây dựng khu du lịch này.

Chi 100 tỷ bảo vệ danh tiếng cho vợ

Hồi tháng 7/2015, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, đại gia Dũng “lò vôi” đã tặng bà Nguyễn Phươn Hằng cặp hoa tai bằng kim cương trọng lượng khoảng 30 cara.

Theo ông Dũng, đôi hoa tai có 2 trái tim kim cương nói lên ý nghĩa là sự đồng lòng và bền vững của vợ chồng ông.

Cặp hoa tai được ông Dũng “lò vôi” đặt từ một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại Singapore chế tác riêng

Cặp hoa tai này đã được ông Dũng “lò vôi” đặt từ một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại Singapore chế tác theo kiểu mẫu riêng để tặng vợ. Điểm đặc biệt của đôi hoa tai trị giá 3 triệu USD này là 2 viên kim cương lớn, mỗi viên nặng 9 cara. Phía trên 2 viên kim cương lớn còn có 2 viên kim cương nhỏ và một số viên kim cương ở xung quanh.

Ông Dũng là người rất thích con số 9 vì đây là con số mang nhiều tài lộc, hạnh phúc, may mắn... Bà Nguyễn Phương Hằng rất thích kim cương và là một trong số ít người ở TP HCM sở hữu nhiều kim cương rất đắt giá.

Ngày 17/1/2013, ông chủ Khu du lịch Đại Nam đã chính thức treo thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được vợ ông – bà Nguyễn Phương Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, điều hành về du lịch) đem tài sản của ông đi thế chấp vay tiền bên ngoài, còn ông thì bị tâm thần có chứng nhận của bác sĩ.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết: Gần đây, dư luận ở tỉnh Bình Dương và một số nơi đồn thổi rằng vợ tôi đem tài sản của tôi đi thế chấp cho các ngân hàng vay số tiền trên 2.000 tỷ đồng và lợi dụng uy tín của tôi để huy động tiền bên ngoài với lãi suất đến 3,4%/tháng làm cho cuộc sống của tôi rất điên đảo và gây ra bao nhiêu thị phi, tai tiếng cho tôi về tư cách đạo đức, lối sống của vợ tôi.

Giao cả gia tài cho quý tử

Theo chia sẻ của ông Dũng, chính nhờ có bà Nguyễn Phương Hằng trợ giúp trong việc kinh doanh mà đại gia Dũng đã tháo gỡ được 3 điều: "Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam.

Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự".

Kết quả của tình yêu sóng gió của ông Dũng và bà Hằng là cậu con trai kháu khỉnh Huỳnh Hằng Hữu

Hiện Đại Nam do ông Dũng và bà Hằng điều hành hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Bất động sản (Khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng thần 2, Khu nhà ở Sóng thần 2 và Sóng thần 2 mở rộng, khu đô thị thương mại dịch vụ sóng thần, khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2), Du lịch (Khu du lịch Đại Nam) và Khu công nghiệp (Khu công nghiệp Sóng thần 2 và 3).

Bà Hằng luôn tự hào đã được ở cạnh người đàn ông giàu có bậc nhất Việt Nam nhưng vẫn luôn khẳng định, bà ở bên cạnh ông không phải vì tiền.

“Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau”, bà Hằng từng tâm sự với báo chí.

Với bà, đại gia Dũng "lò vôi" luôn là một một đấng trượng phu, một nửa của bà, một người tri kỷ mà bà khẳng định chỉ có cái chết mới chia lìa.

Kết quả của tình yêu sóng gió, bà Hằng sinh được cậu bé Huỳnh Hằng Hữu có khuôn mặt giống ông Dũng như đúc từ khuôn ra, nhìn khôi ngô và rất thông minh.

Trong tiệc thôi nôi mừng bé 1 tuổi, ông Dũng và vợ tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu bé, gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.

Để tránh chuyện "khẩu thuyết vô bằng" (lời nói không có chứng thực), ông Dũng còn có thêm động thái xác tín bằng cách lập di chúc trao quyền thừa kế cho bé Hữu.

Tác giả: Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn