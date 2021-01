Chuyện lạ trên thị trường ôtô cuối năm

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), dù gặp khó khăn do Covid-19 nhưng những tháng cuối năm 2020, sức tiêu thụ ôtô đã tăng mạnh hơn cả cùng kỳ năm trước đó. Theo đó, từ tháng 9-2020 sức mua ôtô đã bắt đầu tăng khá cao, đạt 27.252 xe, tăng 32% so với tháng trước, nếu so với cùng kỳ năm trước chỉ giảm nhẹ 2%. Sang tháng 10-2020, bán ra 33.254 xe, tăng 22% so với tháng trước (tức tăng hơn 6.000 xe) và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Còn trong tháng 11-2020, bán ra 36.359 chiếc, tăng 9% so với tháng trước và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.