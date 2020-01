Chuyên gia phong thủy đoán vận mệnh, chỉ hướng tốt trong năm Canh Tý 2020

Vận mệnh năm Canh Tý 2020

Năm Canh Tý 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 2 năm 2021.

“Về cơ bản, đây sẽ là một năm tốt đối với hầu hết các con giáp bởi vì năm 2020 sẽ là một năm mạnh mẽ, thịnh vượng và may mắn” – chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Philippines Hanz Cua cho biết.

Chuyên gia phong thủy Hanz Cua

Ông cũng nói rằng đây là một năm tuyệt vời để khởi động các dự án kinh doanh mới hoặc tìm một công việc mới. Các dự án dài hạn đã được lên kế hoạch cẩn thận sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong tương lai. Sáng kiến ban đầu sẽ chỉ thành công nếu được lên kế hoạch cẩn thận.

Hướng may mắn nhất năm Canh Tý 2020

Hướng may mắn nhất năm 2020 dựa trên phong thủy sẽ là Đông Nam. Chuyên gia Hanz Cua nói: “Đây sẽ là hướng thu hút vận may, cơ hội, quý nhân, những người có tầm ảnh hưởng lớn trong gia đình”.

Bậc thầy phong thủy cho rằng, hướng Đông Nam đặc biệt có lợi cho những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ, và nó cũng ảnh hưởng cả tới những người là con gái cả trong gia đình. Để tăng vượng khí hướng Đông Nam, gia chủ có thể đặt các món đồ phong thủy như Chuột Vàng, Cây Tiền, Bể cá cảnh theo hướng này.

Các hướng may mắn khác cho năm 2020 là: Tây Nam, Tây, Đông Bắc và Tây Bắc. Màu sắc may mắn nhất cho năm 2020 là màu xanh da trời.

Trong thời khắc giao thừa, ông khuyên các thành viên gia đình nên dùng đồ ngọt để lấy may cho năm mới. Nhiều loại hoa quả được khuyên chưng trong nhà dịp năm mới, trong đó quan trọng nhất là dứa.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam