Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 chết chóc hơn

Chuyên gia cảnh báo SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến có thể tạo ra các biến chủng nguy hiểm hơn (Ảnh: EPA).

Giáo sư Mark Woolhouse của Đại học Edinburgh (Anh) cảnh báo, quan niệm cho rằng các biến chủng tương lai của SARS-CoV-2 ít nghiêm trọng hơn rất nguy hiểm. "Biến chủng Omicron không bắt nguồn từ biến chủng Delta. Nó bắt nguồn từ một nhóm hoàn toàn khác của virus. Chúng ta không biết biến chủng mới sẽ bắt nguồn từ đâu, nên chúng ta không thể biết nó có thể gây bệnh như thế nào".

Chung quan điểm này, nhà dịch tễ học Lawrence Young của Đại học Warwick bình luận: "Mọi người có xu hướng cho rằng virus biến đổi tuyến tính từ Alpha đến Beta đến Delta đến Omicron. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Quan niệm các biến chủng ngày càng ít nghiêm trọng là hoàn toàn sai. Một biến chủng mới thậm chí có thể nguy hiểm hơn, chết chóc hơn Delta".

David Nabarro, đặc phái viên về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng lưu ý về sự biến đổi khó lường của biến chủng SARS-CoV-2. "Sau Omicron sẽ có thêm các biến chủng khác, nếu chúng dễ lây lan hơn, chúng sẽ trở thành chủng trội. Ngoài ra, chúng có thể gây ra các triệu chứng khác, nói cách khác, chúng có thể chết chóc hơn hoặc gây hệ quả lâu dài hơn".

Quan chức của WHO hối thúc giới chức các nước tiếp tục lên kế hoạch cho nguy cơ xảy ra các làn sóng lây nhiễm khác khiến số người nhiễm bệnh và nhập viện tăng mạnh. "Cần khuyến khích mọi người tiếp tục bảo vệ chính mình và người khác. Nếu không làm điều này, chúng ta có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Đại dịch chưa thể kết thúc", ông Nabarro nói.

Những cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc các nước đang chạy đua nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch do cho rằng biến chủng Omicron ít nghiêm trọng hơn nên số người nhập viện và tử vong do Covid-19 giảm mạnh. Trong tuần này, hàng loạt quốc gia châu Âu, trong đó có Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cuối cùng, tuyên bố Covid-19 không còn là mối đe dọa đáng kể đối với xã hội.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 11/2 nói rằng, đại dịch Covid-19 có thể giai đoạn cấp tính, trở thành bệnh đặc hữu vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay nhưng với điều kiện các nước phải đạt được mục tiêu tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 cho ít nhất 70% dân số.

Tuy nhiên, WHO cho rằng còn quá sớm để dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, nhấn mạnh chưa nơi nào trên thế giới thoát đại dịch. Soumya Swaminathan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu khoa học của WHO, hôm qua cảnh báo thế giới chưa thoát đại dịch vì có thể sẽ còn thêm nhiều biến chủng mới của SARS-CoV-2 xuất hiện. "Chúng ta đã chứng kiến virus biến đổi, đột biến, do vậy chúng ta biết rằng sẽ có thêm các biến chủng khác, có thêm các biến chủng đáng lo ngại, do vậy, chúng ta vẫn chưa thoát đại dịch", chuyên gia Swaminathan nói.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí