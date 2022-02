Chuyện động trời bên trong 'quả dưa hấu' của đôi vợ chồng trẻ

Ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ 2 vợ chồng Dương Thái Tâm (SN 1988) và Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1992); ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM, về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đối tượng Tâm và Giàu tại cơ quan công an

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Biên (Kiên Giang) bắt quả tang Tâm và Giàu đang vận chuyển 0,5kg ma túy đá.

500gram ma túy đã được vợ chồng Tâm và Giàu ngụy trang trong ruột quả dưa hấu.

Tại cơ quan Công an Giàu khai nhận, thông qua mạng xã hội nên có quen biết với một người đàn ông ở huyện An Biên và người này có ngỏ lời với Giàu muốn mua 500 gram ma túy đá. Đến ngày 13-2, sau khi Giàu gọi điện thoại để thỏa thuận việc mua bán ma túy đá với người đàn ông này thành công, Giàu hợp tác với chồng mình là Tâm đến quận Tân Bình, TP HCM, tại đây được một người thanh niên lạ mặt giao 500gram ma túy đá với giá 120 triệu đồng.

Sau đó, Tâm chia ra thành 5 bịch nylon và đem giấu vào trong ruột quả dưa hấu, tiếp tục đón xe về huyện An Biên (Kiên Giang) gặp người đàn ông đã hẹn để bán với giá 150 triệu đồng. Trong lúc Tâm và Giàu đang giao dịch chuyện mua bán số ma túy này thì bị lực lượng công an tiến hành cho dừng xe kiểm tra. Biết bị bại lộ, người đàn ông điều khiển xe chở Giàu và Tâm nhanh chân nhảy xuống sông trốn thoát, còn Giàu và Tâm bị bắt quả tang cùng tang vật.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động