Máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster mang số hiệu ZZ177 của không quân hoàng gia Anh chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ Edinburgh về London hôm 13/9 (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin trên trang web chuyên theo dõi các chuyến bay trên toàn thế giới Flightradar24, tổng cộng 4,79 triệu người đã theo dõi trực tuyến chuyến bay chở linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Edinburgh (Scotland) về thủ đô London hôm 13/9. Ngoài ra, khoảng 250.000 người theo dõi qua kênh Youtube của Flightradar24.

Con số này gấp hơn 2 lần lượng người theo dõi chuyến bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan hồi tháng 8.

Flightradar24 cho hay, khoảng 6 triệu người đã cố theo dõi chuyến bay này ngay phút đầu tiên khi máy bay bật bộ phát tín hiệu từ sân bay Edinburgh. Số lượng người theo dõi kỳ lục khiến có thời điểm đường truyền bị nghẽn.

Your browser does not support the video tag. Chuyến bay chở linh cữu Nữ hoàng Anh được theo dõi nhiều nhất thế giới

Chiều tối 13/9, linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth đã di chuyển từ nhà thờ St.Giles tới sân bay Edinburgh, Scotland. Linh cữu được đưa lên máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster mang số hiệu ZZ177 của không quân hoàng gia Anh. Đây cũng chính là máy bay mà Anh đã dùng để sơ tán người dân khỏi Afghanistan năm ngoái.

Linh cữu về đến Cung điện Buckingham ở London vào tối cùng ngày khi hàng nghìn người chờ sẵn bên ngoài để từ biệt Nữ hoàng lần cuối.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9, thọ 96 tuổi. Lễ tang chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại Tu viện Westminster với sự tham gia của nhiều nguyên thủ thế giới. Từ nay đến khi đó, hàng triệu người dân có thể vào viếng Nữ hoàng, người trị vì lâu đời nhất ở Vương quốc Anh.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí