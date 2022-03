Chuyển 7 con hổ được giải cứu ở Nghệ An vào Quảng Bình

Ngày 3/3, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), cho biết sau nửa năm chăm sóc tại đơn vị, mới đây Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình), đã có văn bản đồng ý tiếp nhận, chăm sóc 7 con hổ Đông Dương.

“Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao đàn hổ cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Dự kiến, ngày 20/3, số hổ trên sẽ được di dời đến Quảng Bình”, ông Cường nói.

Thời điểm được giải cứu, hổ rất yếu ớt, có biểu hiện tiêu chảy, bị bệnh đường ruột

Số hổ này là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ hồi tháng 8/2021.

Thời điểm tiếp nhận những cá thể hổ chỉ khoảng 40 ngày tuổi, một số cá thể có biểu hiện tiêu chảy, bị bệnh đường ruột. Bộ phận chuyên môn của Vườn Quốc gia Pù Mát dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, cứu hộ, dùng thuốc kháng sinh và men tiêu hóa để làm ổn định đường ruột, mỗi ngày cho uống sữa 5 - 6 lần.

Những "chúa sơn lâm nhí" sau 10 ngày được chăm sóc tại Vườn quốc gia Pù Mát

Sau hơn 6 tháng chăm sóc, hổ tăng cân, ổn định đường ruột. Hiện mỗi con đã đạt trọng lượng 35-40kg. Chúng được nuôi thành từng chuồng xây bằng bê tông, có cửa sắt, rộng khoảng 12m2. Mỗi ngày, hổ được cho ăn hai lần vào bữa sáng và chiều. Suất ăn của hổ khoảng 2kg thịt, thay đổi luân phiên thịt gà, thỏ và bò để đảm bảo dinh dưỡng.

Các nhân viên Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Pù Mát, nói rằng trung tâm là nơi cứu hộ động vật khẩn cấp nên cơ sở hạ tầng chật hẹp, chỉ dành cho hổ bé. Trong khi đó, hổ càng lớn, bản năng và sinh hoạt sẽ khác trước, đòi hỏi diện tích rộng hơn, việc chăm sóc 7 con hổ sau cứu hộ cũng vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do không đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, vườn đã đề xuất xin chuyển các con hổ tới trung tâm cứu hộ khác ngoại tỉnh để phù hợp việc nuôi dưỡng, bảo tồn.

Sau nửa năm chăm sóc, nuôi dưỡng, hổ tăng cân, mỗi con đạt trọng lượng 35-40kg

Trước đó, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con trái phép từ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sang Nghệ An để tiêu thụ. Bị vây bắt, hai nghi phạm không dừng lại mà lùi xe bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ. Những con hổ này sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong