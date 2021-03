Chụp kỷ yếu theo concept cổ phục Việt, teen Nghệ An thu về hơn 200.000 like trên TikTok

Your browser does not support the video tag.

Clip: Các bạn học sinh trường THPT chuyên Đại Học Vinh (Nghệ An) chụp kỷ yếu theo concept cổ phục Việt.

Mùa kỷ yếu năm nay, cộng đồng mạng lại được dịp ngắm đủ những concept chụp ảnh độc đáo của các bạn trẻ. Nhiều lớp không ngại bỏ ra chi phí lớn, đầu tư trang phục kỹ lưỡng để ghi lại những kỷ niệm thời thanh xuân.

Mới đây nhất phải kể đến bộ kỷ yếu độc đáo lấy ý tưởng từ cổ phục Việt Nam của các bạn học sinh lớp 12A8 trường THPT chuyên Đại Học Vinh (Nghệ An). Mặc dù mới chỉ đăng tải 'video demo' nhưng những hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi ý tưởng sáng tạo.

Theo clip ghi lại, cả lớp đang trên xe di chuyển đến địa điểm chụp ảnh. Các thành viên trong lớp đều đã make up và chuẩn bị trang phục chỉn chu. Đặc biệt, nổi bật trong khung hình là những bộ cổ phục truyền thống của Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng chụp kỷ yếu độc đáo này, bạn Trần Khánh Linh, một trong những thành viên của lớp cho biết:

'Chúng em lên ý tưởng chụp kỷ yếu vì muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh. Thông thường thì hiện nay, các lớp sẽ chụp ba buổi. Buổi sáng áo dài, buổi chiều concept và buổi tối dự tiệc. Bọn em chọn concept cổ phục vì điều đầu tiền là lạ, và còn mới mẻ. Bên cạnh đó thì bọn em nghĩ rằng là việc chọn cổ phục sẽ giúp tôn lên được nét đẹp văn hoá của mình, vì truyền thống thì không bao giờ là lỗi mốt'.

Cô bạn cũng bật mí thêm, để thực hiện bộ kỷ yếu này, chi phí của mỗi thành viên trong lớp là 689.000 đồng. Còn lại các về phần trang phục, xe đưa đón cũng như địa điểm chụp ảnh thì bên chụp kỷ yếu sẽ lo.

Trong video có thể thấy sự đầu tư vô cũng kỹ lưỡng của lớp cho bộ kỷ yếu này.

Bên cạnh các loại cổ phục truyền thống như: áo nhật bình, áo tấc, ngũ thân, giao lĩnh, lập lĩnh thì các bạn cũng thuê thêm đạo cụ đi kèm như quạt, đàn, chuỗi ngọc… để bộ đồ giống người xưa hơn. Các bạn nam lựa chọn tông màu tối cho bộ phục trang. Trong khi đó, màu sắc nổi bật được đông đảo bạn nữ lựa chọn.

Bộ ảnh được đầu tư về trang phục, đạo cụ và bối cảnh của các bạn học sinh trường THPT chuyên Đại Học Vinh được rất bạn trẻ yêu thích vì sự sáng tạo. Nhiều học sinh lớp 12 cho biết sẽ rủ cả lớp cùng chụp ảnh theo concept truyền thống nhưng vẫn rất độc đáo này.

Chỉ với một video 'nhá hàng' trên tik tok, cả lớp đã thu về 236.000 lượt like cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Rất nhiều người đều hào hứng chờ xem sản phẩm sau khi ra lò sẽ độc đáo như thế nào.

Theo Khánh Linh chia sẻ, vì lớp vừa mới chụp nên sẽ mất thêm 1 khoảng 1-2 ngày để bên thợ ảnh chỉnh sửa và trả file gốc.

Cùng chờ đón những bức ảnh kỷ yếu theo concept cổ phục Việt của các bạn học sinh trường THPT chuyên Đại Học Vinh các bạn nhé!

(Video: Nguyễn Khánh Linh)

Tác giả: Ngân Doanh

Nguồn tin: gioitre.baodatviet.vn