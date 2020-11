Chuỗi cơ sở hoang phế của cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô

Năm 2014, Trường Đại học Đông Đô có nhà đầu tư mới là Tập đoàn Sara, ông Trần Khắc Hùng trở thành Chủ tịch HĐQT. Tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”.

Năm 2003, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Đào tạo và Phát triển công nghệ thông tin quốc gia với số vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng. Tiếp đó, Trung tâm Đào tạo và Phát triển CNTT Miền Trung do Hùng “Sara” làm chủ được thành lập. Năm 2004, UBND tỉnh Nghệ An cho phép Công ty CP Đào tạo và Phát triển công nghệ thông tin quốc gia nâng cấp Trung tâm Đào tạo và Phát triển CNTT Miền Trung thành Trường Trung học chuyên nghiệp dân lập Kỹ thuật công nghệ. Hai mã ngành đào tạo chính quy là trung cấp CNTT và trung cấp hạch toán kế toán. Hùng “Sara” thành lập Chi nhánh Sara Hi-tech và Chi nhánh Khách sạn Sara Thành Vinh.

Cơ sở vật chất trường Trung cấp Y khoa Miền Trung xuống cấp, hư hỏng

Năm 2005, Hùng “Sara” cho ra mắt CLB Bóng đá Sara Thành Vinh. Một năm sau đó, ông bầu Hùng “Sara” chính thức làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sara Việt Nam với nhiều trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm thử nghiệm và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Năm 2016, Tập đoàn Sara chuyển hướng loại hình đào tạo từ CNTT sang y khoa. Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung ra đời với chuyên ngành đào tạo trung cấp y sĩ y học cổ truyền, trung cấp dược, trung cấp nghề điều dưỡng, sơ cấp nghề y tế thôn bản, sơ cấp nghề vật lý trị liệu… Hiện nay, tại trường này, các dãy phòng đều khóa kín cửa, một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp. Kế bên là khách sạn Sara hoang phế, lụi tàn nhiều năm qua. “Cán bộ, giảng viên đang đi công tác cả nên chỉ có mình tôi trực. Lúc trước, trường đào tạo cả trung cấp dược, điều dưỡng... nhưng giờ chỉ có trung cấp y cổ truyền, trường do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An quản lý. Đợt dịch COVID-19 đến nay không có sinh viên”, một cán bộ Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung nói.

Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết: “Nói là Sở quản lý nhưng không nắm được tường tận, trường đó chuyển giao từ bên ngành Y sang”. Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung chỉ còn lớp sơ cấp và đang gặp khó khăn, hiện duy trì để trả lương cho cán bộ, giáo viên.

Tác giả: CẢNH HUỆ - THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong