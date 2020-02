Chung cư Bảo Sơn Complex ở TP Vinh: Chủ đầu tư và cư dân tiếp tục tranh cãi

Dự án chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách- TP Vinh có quy mô 31 tầng, 319 căn hộ, diện tích 3.000 m2 thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Quá trình mua bán, bàn giao căn hộ phát sinh bất cập dẫn đến mâu thuẫn giữa một số hộ dân và chủ đầu tư, làm mất an ninh trật tự nhiều lần. Tháng 12.2018, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” tại đây.