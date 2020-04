Phan Văn Đức cùng đồng đội đang rất hứng khởi chờ ngày V.league 2020 trở lại

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và cũng đã sẵn sàng thi đấu trở lại

Trong thời gian V.League 2020 bị hoãn vì Covid-19, tiền vệ trung tâm Bùi Đình Châu đã kịp bình phục chấn thương

Các cầu thủ SLNA vui vẻ tập luyện sau thời gian xả trại

Nguồn tin: slnafc.com