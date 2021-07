Chuẩn bị lấy dịch mũi, người phụ nữ bất ngờ gạt tay, cầm ghế ném mạnh vào nhân viên y tế

Ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch COVID-19 ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, mỗi ngày các nhân viên y tế phải hoạt động hết công suất để lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2.

Trong clip dưới đây, người phụ nữ đang được nhân viên y tế lấy dịch mũi để xét nghiệm. Tuy nhiên, khi tăm bông vừa được đưa vào mũi, người phụ nữ đã bất ngờ hất tay, đứng bật dậy, cầm ghế ném thẳng vào đối phương tỏ ý chống đối.

Mặc dù giật mình trước phản ứng của người phụ nữ nhưng nhân viên y tế không tỏ ra tức giận mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn giải thích cho người này hiểu.

Nhân viên y tế đang lấy dịch mũi, người phụ nữ đứng bật dậy, cầm ghế ném về đối phương.

Chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu nhưng đoạn clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chỉ sau 4 tiếng đăng tải đã thu hút tới 1,5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng các y bác sĩ đã quá đủ mệt mỏi rồi, người dân nên hợp tác để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh chứ không nên hành động một cách vô y thức như vậy.

"Có thể lúc mới chọc vào mũi khó chịu nhưng cố chịu tí là ổn mà, chỉ mấy giây thôi. Người ta cũng chỉ muốn tốt sao lại hành động như thế chứ?"

"Các y bác sĩ, cơ quan chức năng, nhân viên y tế cũng mệt đứt hơi lấy mấy trăm ca mỗi ngày cũng đủ mệt mỏi rồi. Bớt hạch sách đi cho người ta còn làm. Thời tiết thì nắng nóng, mặc bộ quần áo đủ muốn ngất rồi mà mỗi ngày gặp 2 trường hợp như này thôi ai mà chịu nổi".

"Biết là mỗi người mỗi cơ địa, có thể việc lấy dịch từ mũi khiến họ khó chịu thậm chí đau nhưng vì bản thân, vì xã hội chịu đựng một chút. Thà đau bây giờ còn hơn bị nhiễm bệnh đau trong bệnh viện đúng không? Mọi người cố gắng chút đi, dân mệt mỏi 1 thì y bác sĩ mệt mỏi 10 mà".

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc