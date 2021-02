Chưa thể ban hành cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang

Đề nghị truy tố 20 bị can: Ông Tất Thành Cang bị bắt ngày 16/12/2020, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Ông Cang bị đề nghị truy tố khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Bị cho là gây thiệt hại 157 tỷ đồng, nhưng ông Cang không phải bồi thường thiệt hại. Ngoài bị can Tất Thành Cang, Cơ quan điều tra cũng đề nghị VKS truy tố Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch SADECO); Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc SADECO); Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO); Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Cty TNHH MTV ĐT XD Tân Thuận); Huỳnh Phước Long (cựu Thành viên HĐQT SADECO); Lương Trí Cường (cựu nhân viên IPC); Đoàn Thị Minh Trang (cựu chuyên viên IPC); Phùng Đức Trí (cựu Phó Tổng giám đốc IPC); Lê Hoàng Minh (cựu Chủ tịch IPC); Phạm Xuân Trung (cựu chuyên viên IPC); Vũ Xuân Đức (cựu chuyên viên IPC); Nguyễn Trường Bảo Khanh (cựu thành viên Cty IPC); Trần Mạnh Khôi (cựu Trưởng Ban kiểm soát SADECO); Đoàn Minh Lý (cựu Thành viên Ban kiểm soát SADECO); Lâm Văn Tuấn (cựu Thành viên Ban kiểm soát SADECO); Trần Đăng Linh (cựu cựu Phó Tổng giám đốc IPC); Nguyễn Hữu Thành (cựu Thành viên SADECO); Nguyễn Văn Thông (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM) và Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) – 20 bị can cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 20 bị can đều bị đề nghị truy tố do có hành vi phát hành 9.000.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược là Cty Nguyễn Kim, dẫn đến thiệt hại 940 tỷ đồng.