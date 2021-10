Chưa dùng được PC-COVID và Sức khoẻ điện tử ở sân bay Nội Bài

Khách muốn sử dụng các dịch vụ ăn uống, mua sắm tại sân bay Nội Bài buộc phải cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID mới có thể quét khi qua cửa. Ảnh minh họa.

Anh Phạm Văn Minh (Hà Nội) cho biết, ngày 27/10, anh thực hiện chuyến bay từ Nội Bài đi Đắk Lắk, khi chờ lên máy bay có vào một số điểm để ăn uống, nhưng dùng ứng dụng PC-COVID-19 và Sức khoẻ điện tử để quét mã QR ở cửa nhà hàng đều không thành công.

“Loay hoay mãi không được, từ kiểm tra mạng tới bật tắt ứng dụng, khi nhân viên cửa hàng tới hướng dẫn mới biết phải sử dụng ứng dụng VNEID, các cửa hàng khác cũng vậy. Điện thoại tôi không cài ứng dụng này nên phải tải cài bổ sung, vậy là điện thoại lại có 3 ứng dụng về phòng COVID-19, dù Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất 1 ứng dụng để dùng chung toàn quốc”, anh Minh nói.

Theo thông tin từ đơn vị kinh doanh tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài, các đơn vị sử dụng ứng dụng VNEID để tạo mã QR và yêu cầu khách thực hiện theo yêu cầu của công an và đơn vị quản lý sân bay.

Trước đó, ngày 2/10, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài có văn bản đề nghị các đơn vị hoạt động, kinh doanh ăn uống tại nhà ga hành khách sân bay Nội Bài sử dụng ứng dụng VNEID, gồm cả yêu cầu nhân viên sử dụng và tạo mã QR dán ở cửa để khách khai báo khi tới.

Sau văn bản trên, ngày 14/10, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có văn bản yêu cầu các đơn vị đang thuê mặt bằng để kinh doanh tại nhà ga phải sử dụng ứng dụng VNEID.

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết, việc đăng ký và dán mã QR để yêu cầu khách tới phải quét trước khi vào sử dụng dịch vụ là theo quy định của TP Hà Nội. Việc các điểm kinh doanh sử dụng ứng dụng nào thì không có quy định.

“Chúng tôi đã cho kiểm tra, rà soát, và đề nghị các đơn vị kinh doanh tại nhà ga Nội Bài sử dụng mã QR với các ứng dụng dùng chung toàn quốc, đặc biệt là phần mềm PC-COVID đã được Chính phủ quy định thống nhất dùng chung. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho hành khách”, ông Phương nói.

Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, hiện bộ đã phát triển phần mềm PC-COVID để dùng chung toàn quốc, với điểm kinh doanh có thể vào tên miền “qr.tokhaiyte.vn” để đăng ký mã QR, in và dán ở cửa. Tới nay, cả nước đã có hơn 2 triệu điểm kinh doanh, công sở đăng ký mã QR để phục vụ khai báo y tế, giám sát người ra/vào. Hiện Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất về kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm do đơn vị mình quản lý, phát triển.

“Hiện phần mềm PC-COVID đã sẵn sàng công nghệ, nền tảng để chia sẻ kết nối với phần mềm VNEID của Bộ Công an. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để đồng bộ kỹ thuật, dự kiến từ ngày 1/11 tới sẽ kết nối liên thông các phần mềm với nhau. Khi đó, mã QR dù bên nào cấp các ứng dụng đều có thể quét và truy xuất dữ liệu, người dân sử dụng 1 trong 3 ứng dụng đều được”, ông Công Anh nói.

Tác giả: Lê Hữu Việt

Nguồn tin: Báo Tiền Phong