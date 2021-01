Chưa có kết luận vụ nữ sinh nghi tự tử ở An Giang

Trao đổi với Zing chiều 7/1, ông Nguyễn Văn Cường, Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang), cho biết vụ việc em N.T.N.Y., học sinh lớp 10 của trường nghi tự tử, đang được công an xử lý.

"Sau thời gian điều trị ở bệnh viện, em Y. đã về nhà. Đại diện nhà trường thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhưng gia đình nói em Y. vẫn chưa khỏe hẳn nên chưa thể đi học lại", ông Cường nói.

Hiện, ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương, bị đình chỉ công tác do vụ việc vẫn chưa xử lý xong.

Em Y. được đưa vào Bệnh viện Tân Châu (An Giang) điều trị, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Ảnh: Minh Anh.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, thông tin sở chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc nữ sinh trường THPT Vĩnh Xương nghi tự tử.

"Chúng tôi đã họp liên quan vụ việc này rồi nhưng hiện tại, công an điều tra nên sở sẽ đợi kết quả để có kết luận chính xác. Ai sai, ai đúng thế nào sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm", bà Diễm nói.

Đại diện công an thị xã Tân Châu (An Giang) cũng cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra.

"Sau vụ việc xảy ra, gia đình có gửi đơn tố cáo đến công an. Lãnh đạo sở, nhà trường và công an đã phối hợp gặp gỡ, giải thích cho gia đình em Y. Nhưng sau đó, phụ huynh của em vẫn giữ nguyên đơn kiện nên công an phải điều tra. Mọi việc điều tra đều phải theo quy trình, chúng tôi chưa biết chính xác thời điểm nào kết thúc", đại diện công an thị xã Tân Châu thông tin.

Công an cho biết gia đình Y. yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hành vi của lãnh đạo trường vì có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nữ sinh, khiến Y. tự tử.

Theo lời nữ sinh, sáng 30/11, em cố tình uống hết vỉ thuốc hen suyễn luôn mang theo bên mình để tự tử. Mục đích là chứng minh mình không sai và để các thầy cô thay đổi suy nghĩ về em.

May mắn, nữ sinh được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 - nơi em điều trị - chẩn đoán bệnh nhân bị viêm họng, uống quá liều Salbutamol, rối loạn tâm lý do stress, được theo dõi trầm cảm.

Trước đó, Y. cho rằng em bị thầy cô ở trường gây sức ép về việc đi học phụ đạo và đóng tiền. Nữ sinh cũng bị kiểm điểm vì mặc áo dài mỏng, đi xe phân khối lớn đến trường, dùng điện thoại ghi âm giáo viên trong giờ học.

Ngày 23/11, Y. bị nêu tên trong giờ chào cờ vì phản ánh sự việc ở trường với gia đình không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình, sử dụng điện thoại ghi âm giáo viên.

Liên quan vụ việc này, Sở GD&ĐT An Giang đã tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng và một nữ hiệu phó của trường THPT Vĩnh Xương. Tập thể nhà trường đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng nhà trường và khiển trách đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó hiệu trưởng.

Sở giao cho nhà trường xác minh vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp của em Y. và có hình thức xử lý, báo về sở trước 19/12. Nhưng đến nay, nhà trường và sở chưa có hình thức xử lý cuối cùng với những cá nhân này.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: zingnews.vn