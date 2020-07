Chủ villa ở Hội An được khách tặng tiền cọc vì ảnh hưởng do dịch

"Khi ở đâu đó đang có những tranh cãi nảy lửa quanh việc huỷ và hoàn cọc cho tour, phòng khách sạn, vé máy bay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Đà Nẵng thì mình thật may mắn khi được khách hàng yêu thương", anh Lê Quốc Việt - chủ một villa ở Hội An (Quảng Nam) - chia sẻ với Zing về việc được khách tặng tiền cọc đặt phòng dù không đến ở.

Anh Việt cho hay sáng 28/7, anh đang họp với nhân viên thì bất ngờ nhận được tin nhắn của một khách hàng thuê 2 phòng villa cho tuần tới báo huỷ.

Khách chủ động tặng lại tiền cọc đặt phòng cho chủ villa. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, khách hàng này đề nghị tặng lại anh số tiền cọc thuê phòng cùng lời động viên "Đà Nẵng khó khăn thì công việc ở Hội An cũng bị ảnh hưởng, coi như mình chung tay, bạn đừng ngại".

"Nhận được tin nhắn này mình thấy rất ngạc nhiên sau đó là xúc động. Mình tin là kinh tế của bạn ấy cũng không quá khá giả, chỉ đặt phòng loại thường, nhưng lại rất hào sảng, nghĩa hiệp khi Đà Nẵng, Hội An có dịch", anh Việt chia sẻ.

Chủ nhân câu chuyện cho hay khi Đà Nẵng bùng dịch thì các nhà nghỉ, khách sạn ở Hội An đều trong tình trạng "vườn không nhà trống". Nhận được dòng tin nhắn động viên của những vị khách tử tế như vậy anh cảm thấy rất ấm lòng. Làm việc trong ngành du lịch 28 năm đây là lần đầu tiên anh phải trải qua những khó khăn như hiện tại.

Trước đó, anh Việt chia sẻ câu chuyện được khách hàng tặng tiền đặt cọc trên diễn đàn mạng hơn một triệu thành viên.

"Trong bối cảnh này, giữa cái lý và cái tình, thì tình người là trên hết, chúng ta hãy hành xử có trách nhiệm và vì sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Người xưa có câu 'xởi lởi trời cho' và 'sau cơn mưa, trời lại sáng'. Cầu vồng đang lấp ló đâu đó trên cầu Rồng. Người Việt Nam sẽ mãi yêu du lịch như yêu chính mảnh đất quê hương của mình", anh viết.

Zing liên hệ du khách trong câu chuyện trên. Cô cho biết muốn chia sẻ khó khăn với những người làm kinh doanh dịch vụ khách sạn như anh Việt trong mùa dịch Covid-19.

"Trong thời điểm này, nếu khách du lịch nào cũng đòi huỷ, hoàn tiền phòng đã đặt cọc thì các nhà nghỉ, khách sạn sẽ rất khó khăn, thậm chí phải đóng cửa. Tôi mong rằng với sự giúp đỡ nhỏ của mình sẽ là nguồn động viên tới những người dân Đà Nẵng, Quảng Nam nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh".

Dưới bài đăng, nhiều dân mạng đã vào bình luận, khen ngợi vị khách du lịch có tâm.

"Phải chăng vị khách nào cũng nghĩ được như vậy sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những người làm kinh doanh thời buổi khó khăn này. Đọc được câu chuyện mình thấy cuộc sống thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn", Thu Phương cho hay.

Trong khi đó, Hoang Lam viết: "Vị khách dễ thương quá! Giữa lúc người dân Đà Nẵng, Quảng Nam đang chống dịch, kinh tế khó khăn gặp được những vị khách như vậy đúng là may mắn".

Những hình ảnh cổ vũ Đà Nẵng chống dịch liên tục được chia sẻ. Ảnh: Thăng Fly.

Sau khi ghi nhận xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, Đà Nẵng trở thành điểm nóng mới trong công cuộc chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, các bài đăng, hình ảnh động viên, cổ vũ tinh thần người dân thành phố biển liên tục được dân mạng đăng tải kèm hashtag #StayStrongDaNang hay #CoLenDaNang.

Nhiều người đổi ảnh đại diện, chia sẻ những thông báo về các hướng dẫn liên quan đến phòng chống dịch bệnh, khuyên không đổ xô thu gom, tích trữ khẩu trang hoặc nước rửa tay, tránh tạo cơ hội cho kẻ xấu đầu cơ.

Dân mạng cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt là người vừa du lịch, công tác trở về từ Đà Nẵng không hoang mang, tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch của chính quyền địa phương. Đồng thời, các cá nhân lợi dụng đăng bài kích động, clip phân biệt, kỳ thị thời điểm này cũng bị nhiều người lên án.