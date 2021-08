Chủ trọ 'nhà người ta': Cầm xấp tiền, phát mỗi phòng 500k, dân tình ráo riết xin địa chỉ đòi đến ở

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng. Thời gian qua, nhiều chủ trọ đã ra thông báo miễn tiền nhà, giảm tiền điện nước, chia sẻ khó khăn với khách thuê. Những tấm lòng không vụ lợi, không màng đến lợi ích bản thân mà làm khó người thuê trọ khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng với tình người trong mùa dịch.

Mới đây, trên MXH "rần rần" chia sẻ đoạn clip cô chủ trọ cầm xấp tiền tới từng phòng để phân phát cho mọi người. Dòng trạng thái đăng kèm với video: "Của ít lòng nhiều, hôm nay trọ em lại cho tiền mỗi người nữa nè".

Nói là làm, cô cầm xấp tiền mệnh giá 100 nghìn đồng trên tay, đi gõ cửa từng phòng để phân phát. Cô còn cần thận ghi chép danh sách từng phòng ra giấy để đảm bảo không ai bị sót.

Chủ trọ 'nhà người ta': cầm cục tiền lớn, phát mỗi phòng 500k, dân tình ráo riết xin địa chỉ đòi đến ở

"Mỗi người 500 nghìn đồng, của ít lòng nhiều nha con, cho nó qua đợt dịch này rồi tính tiếp chứ cũng không biết như thế nào. Cũng cầu mong đi con nha, ai cũng đều có hết." - người phụ nữ nói.

Cuối clip, cô chủ trọ cũng không quên dặn dò mọi người phòng dịch và cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mỗi phòng được cô chủ trọ phát 500k (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù vẫn chưa rõ danh tính của người phụ nữ này song hành động đẹp của cô trong clip khiến cư dân mạng cảm động. Nhiều sinh viên, người đi làm 'than thở' rằng, giá mà nhà trọ nào cũng hào phóng như cô thì khó khăn sẽ được san sẻ đi phần nào.

"Đúng là nhà trọ trong mơ. Tấm lòng của cô thật đẹp, chúc cô nhiều sức khỏe!"

"Cầu mong hành động đẹp này được lan tỏa. Trong khó khăn mới thấy tình người Việt Nam thật ấm áp".

