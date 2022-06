Chủ trọ kinh hãi phát hiện người đàn ông chết ở hành lang, xung quanh nhiều vết máu

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong - Ảnh: TNO

Trước đó, sáng cùng ngày, khi kiểm tra dãy trọ, chủ nhà phát hiện ông P. nằm bất động trong hành lang trước cửa phòng trọ, xung quanh có nhiều vết máu. Đến gần kiểm tra thì phát hiện ông P. đã tử vong từ trước đó.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa giữa hành lang trước cửa phòng, trên người chỉ mặc 1 chiếc quần đùi. Xung quanh nạn nhân và phòng trọ nơi nạn nhân ở có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 26/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Tr. (73 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp).

Theo báo Bình Phước Online, trước đó, sáng cùng ngày, một người dân ở ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp ra vườn rẫy gần nhà để làm việc thì phát hiện bà Tr. nằm bất động trong bụi cỏ. Khi người này đến gần thì phát hiện bà Tr. đã tử vong trước đó nên lập tức báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa, giữa bụi cỏ rậm rạp.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT