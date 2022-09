Chủ tịch xã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, rút tiền chống dịch

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Xuân Khải (SN 1961, trú tại thôn Khánh Mậu), nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy; Nguyễn Đức Trường (SN 1966, trú tại thôn Lại Xá 1, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà), cán bộ công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã và Phan Tâm Anh (SN 1987, trú tại khu 7, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc), nguyên kế toán ngân sách xã Thanh Thủy.

Cùng với khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can; bắt tạm giam bị can Ngô Xuân Khải, Nguyễn Đức Trường; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Phan Tâm Anh.

Bị can Ngô Xuân Khải (áo kẻ trắng) và Nguyễn Đức Trường (áo xanh) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xác định: Năm 2019, trên địa bàn huyện Thanh Hà xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình trên, UBND huyện Thanh Hà đã triển khai cấp kinh phí cho các xã, thị trấn trong huyện nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Khải đã chỉ đạo Trường và Tâm Anh lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hoá thủ tục rút số tiền hơn 279 triệu đồng từ ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng chống dịch. Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 56 triệu đồng.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân