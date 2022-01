Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc Tết đồng bào, chiến sỹ huyện Quế Phong

Tại huyện Quế Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Vi Thái Thanh ở khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn. Ông Vi Văn Thanh là bệnh binh, hiện tại ông bị mù hai mắt nên sinh hoạt rất khó khăn; ông sống cùng gia đình người con gái út, trong nhà có 10 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp hàng tháng của ông Thanh và sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống của gia đình rất vất vả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Vi Thái Thanh – bệnh binh tại thị trấn Kim Sơn

Ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông và các thành viên trong gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tới gia đình ông Thanh đón một năm mới yên vui, đầm ấm. Vui mừng trước tinh thần lạc quan, vượt qua hoàn cảnh, bệnh tật của bệnh binh Vi Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc ông luôn mạnh khỏe, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần lạc quan trong cuộc sống để làm chỗ dựa cho gia đình và tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến xã Tri Lễ thăm, động viên tặng quà bà Moong Thị Minh ở bản Tam Hợp. Bà Minh có 2 người con, một người đã lấy chồng, một người đi làm ăn xa không về, bà ở một mình, không có thu nhập nên hoàn cảnh rất khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà vượt qua hoàn cảnh, vươn lên xây dựng cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh giao cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để bà Minh có cuộc sống ổn định.

Ông Lỳ Nỏ Pó tại bản Na Niếng là người có uy tín, làm kinh tế giỏi. Năm 2021, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là nông dân tiêu biểu trong sản xuất làm kinh tế

Tặng quà chúc tết ông Lỳ Nỏ Pó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn ông giúp bà con trong bản cùng làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững

Tại xã Tri Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Lỳ Nỏ Pó ở bản Na Niếng. Ông Lỳ Nỏ Pó là người có uy tín trong cộng đồng, làm kinh tế giỏi tại bản Na Niếng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn gia đình ông tiếp tục mở rộng sản xuất, chăn nuôi; phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng hướng dẫn và giúp đỡ bà con trong bản để cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, có cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc hơn.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Tri Lễ đứng chân trên địa bàn xã Tri Lễ.

Nằm cách trung tâm huyện Quế Phong 30 km, Đồn Biên phòng Tri Lễ quản lý 8 mốc giới, 17 km đường biên (tiếp giáp với 2 cụm bản Phà Đánh và Phăn Thoong của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ đã linh hoạt, sáng tạo cắm bản, phụ trách các hộ dân khó khăn phát triển nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Trên địa bàn xã có 6 bản người Mông sinh sống, hiện nổi lên tình trạng buôn bán ma túy và là địa điểm trung chuyển ma túy; xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến việc quản lý an ninh, trật tự trên địa bàn và an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm Đồn Biên phòng Tri Lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi người dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

Xã Tri Lễ có 33 thôn bản, nay sáp nhập lại còn 16 thôn bản, dân cư phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng Nhà nước, trên địa bàn xã đã được đầu tư nhiều chương trình, dự án để phát triển cơ sở hạ tầng như điện lưới, đường giao thông, trường học, trạm y tế, các loại giống cây, giống con. Nhờ đó, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn ổn định và giữ vững; nhân dân trên địa bàn luôn đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tuy nhiên, là xã có diện tích rộng, dân số đông, khí hậu thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, mùa đông thường xảy ra sương muối và rét đậm, rét hại nhiều ngày, mùa mưa thường bị chia cắt đi lại khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm ăn sản xuất và đời sống của nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 75,24%. Hiện nay, trên địa bàn xã còn nhiều bản chưa có điện lưới quốc gia, đường giao thông đi lại ở các bản vùng đồng bào dân tộc Mông còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức hiểu biết về pháp luật vẫn còn có mặt hạn chế; tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Trong năm qua, do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên công dân đi làm ăn từ ngoài tỉnh do thiếu việc làm về địa phương với số lượng lớn trên 1.000 người đã tác động không nhỏ đến tình hình chung của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Tri Lễ

Nói chuyện với cán bộ, bà con nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư.

Trong điều kiện hết sức khó khăn, hoạt động an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh được tỉnh đặc biệt quan tâm. Chương trình Tết vì người nghèo – Xuân Nhâm Dần 2022 được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ với số tiền 126 tỷ đồng.

Vui mừng trước những kết quả xã Tri Lễ dành được trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tri Lễ về những thành tích đạt được. Diện mạo của xã biên giới khang trang thể hiện qua đường giao thông được đầu tư đi lại thuận lợi; hoạt động dịch vụ, thương mại khá nhộn nhịp. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Nhận định năm 2022 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca bệnh ghi nhận mỗi ngày rất cao, cùng với thiên tai dịch bệnh, sẽ là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn quan tâm, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết; dành nguồn lực để xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn xã. Đặc biệt cần phải hết sức chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Riêng Đồn Biên phòng Tri Lễ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng quân sự, công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới Quốc gia; gắn bó, giúp bà con phát triển kinh tế. Trong dịp Tết Nguyên đán, cần phân công, bố trí lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, phát huy phẩm chất của người lính mang quân hàm xanh, giữ gìn an ninh trật tự để người dân đón Tết yên vui, đầm ấm. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm để mỗi người dân được đónTết ấm cúng, đủ đầy.

Chia sẻ với những cán bộ, chiến sĩ phải trực Tết, không được đoàn tụ với gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm đến lực lượng phải trực tết để cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa được đón Tết, vui Xuân tại nơi biên cương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ

Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ 2.400 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh cho huyện Quế Phong

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tặng quà cho Đồn Biên phòng Tri Lễ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tri Lễ

Nhân dịp này, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tặng quà cho lực lượng quân sự, công an, biên phòng trên địa bàn xã Tri Lễ

