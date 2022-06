Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Làm tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực được giao

Thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tác động sâu của đại dịch COVID-19, ngành đã có những giải pháp linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác đón công dân trở về từ vùng dịch, vấn đề giải quyết việc làm, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 40.294 người (đạt 104.66% KH). Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, giải quyết việc làm cho 29.885 người (đạt 69,66% KH), trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6.626 người (đạt 48,90% KH).

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, 154/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có 658.233 đối tượng được hưởng, với số tiền hơn 605 tỷ đồng; 849 cơ sở, hộ kinh doanh được hỗ trợ với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan BHXH đã giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 84 đơn vị, doanh nghiệp và 2.614 lao động, kinh phí đã giải quyết hơn 5 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị và phần mềm thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đối tương, hoạt động thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất đơn vị trực thuộc Sở...

Đánh kết quả công tác phối hợp trong thời gian qua, lãnh đạo các Sở, ngành cũng đã có trao đổi những vấn đề đề nghị ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm phối hợp làm tốt trong thời gian tới, nhất là trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, phòng chống xâm hại trẻ em, giải quyết việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; xây dựng nhà ở cho người có công; thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững...

Đánh giá cao những kết quả tích cực ngành đạt được, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở LĐ,TB&XH đánh giá lại số liệu về các chỉ tiêu như người cai nghiện, số lao động được đào tạo nghề, số hộ nghèo... Sở có nhiều đơn vị trực thuộc, tuy nhiên phần lớn các cơ sở vẫn đang đầu tư dở dang chưa thể hiện được vị trí và tầm quan trọng của đơn vị. Do đó yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần có lựa chọn ưu tiên để đầu tư hoàn thiện. Hiện tại, vẫn còn tồn đọng một số hồ sơ giải quyết chế độ cho người có công, ngành cần phải quan tâm giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, công tác tham mưu phòng, chống đuối nước ở trẻ em, bình đẳng giới cần phải đổi mới và hiệu quả hơn. Chia sẻ với khối lượng công việc lớn của ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần lựa chọn một số nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện tạo đột phá cho ngành và cho tỉnh.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tham mưu đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và Đảng bộ Sở đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần phải huy động các nguồn lực, phát huy tổng lực nếu chỉ dựa vào ngân sách thì rất khó thực hiện. Trong thực hiện chế độ chính sách, Ngành cần phải giải quyết đúng, đủ và kịp thời. Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực phức tạp này. Trong thực hiện chuyển đổi số, cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng.

Thực hiện các chính sách đúng – đủ - kịp thời

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã được trong thời gian qua. Cùng với khó khăn chung do đại dịch COVID-19, song được sự quan tâm của Bộ LĐ,TB&XH, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự đoàn kết, thống nhất, sự quyết liệt, nỗ lực, linh hoạt, bám cơ sở của lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành chủ động tham mưu, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng tình với những hạn chế, tồn tại mà ngành đã nhìn nhận và thẳng thắn chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ,TB&XH cần tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng của người lao động, nhất là kỹ năng và tính chuyên nghiệp; cần phải làm sao để có giải pháp thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo. Cùng với đó, quan tâm để nâng cao năng lực và vị thế của Sở.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ,TB&XH bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Sở để tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ đã được đề ra trong Nghị quyết; rà soát, đánh giá lại để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Song Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thì quan trọng hơn cả là các chỉ tiêu đạt được phải mang giá trị thực chất.

Là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, có những lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm liên quan đến thực hiện nhiều chính sách cho nhiều đối tượng, do đó trong thực hiện chính sách yêu cầu Sở phải thực hiện đúng đối tượng, đủ chế độ và kịp thời.

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng mà ngành được phân công. Đối với lĩnh vực lao động, việc làm, đảm bảo an toàn lao động: Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lâu nay Nghệ An được đánh giá nguồn nhân lực dồi dào với gần 2 triệu người trong độ tuổi lao động, song thực tế nhà đầu tư khi đến với Nghệ An vẫn gặp khó khăn trong vấn đề tìm lao động, do đó đề nghị ngành cần phải quan tâm để đáp ứng nhu cầu lao động động của các doanh nghiệp, bởi đây là khâu rất quan trọng trong thu hút đầu tư của tỉnh. Cùng với đó, ngành cần phải phối hợp giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lao động với người sử dụng lao động tạo sự ổn định để phát triển. Vấn đề đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải hết sức quan tâm và làm tốt công tác quản lý, nhất là đối với các doanh nghiệp liên quan đến việc thu hút, sắp xếp lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong giáo dục đào tạo nghề, thực tế các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng lao động được đào tạo vẫn còn hạn chế, bởi vậy Sở cần tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án 14-ĐA/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với lĩnh vực thực hiện chính sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội cần thực hiện đúng theo quan điểm đúng – đủ- kịp thời; giải quyết các vấn đề tồn động liên quan đến hồ sơ chế độ chính sách cho người có công; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7).

Về công tác giảm nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ,TB&XH cần phải tích cực tham mưu UBND tỉnh có giải pháp giảm nghèo đạt được mục tiêu đề ra; thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo và phải được thực hiện lồng ghép với 2 Chương trình MTQG Xây dựng NTM và Chương trình trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở cần hết sức quan tâm, thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tạo điều kiện cho người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, để giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của ngành, Sở LĐ,TB&XH cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thụ hưởng trong việc triển khai thực hiện các chính sách.

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở cần phải rà soát và chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đối với những cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện các chính sách; phải lấy tinh thần phục vụ người dân để luôn nâng cao đạo đức công vụ. Lãnh đạo Sở phải gương mẫu, chuẩn mực để lan tỏa hình ảnh, tác phong, lề lối làm việc đến đội ngũ cán bộ trong cơ quan.

Trong thực hiện chuyển đổi số, cần quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, từng bước số hóa hồ sơ, thủ tục để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của ngành.

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Sở Lao động đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã có trả lời cụ thể từng nội dung.