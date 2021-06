Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu

Đ/c Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết, ngay khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, cả hệ thống chính trị huyện đã vào cuộc để chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện ngay việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Ngay trong đêm 16/6, huyện đã thực hiện việc truy vết và xét nghiệm cho hàng nghìn đối tượng liên quan và đến 7 giờ sáng nay đã hoàn thành, hơn 1.000 mẫu gửi vào CDC tỉnh xét nghiệm PCR.

Trong sáng nay khi phát hiện trường hợp F1 chuyển thành F0 huyện tiếp tục thực hiện truy vết, các đối tượng liên quan trùng với đối tượng liên quan đến bệnh nhân 11634 trước đó.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng thực hiện tại các điểm chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Diễn Châu

Huyện đã nhanh chóng thực hiện truy vết và sàng lọc trong số các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này, qua sàng lọc có 155 trường hợp có nguy cơ cao chủ yếu là cán bộ công chức.

Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã điều động 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh xuống địa bàn hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch

Hiện tại, 69 trường hợp của 2 xã Diễn Liên và Diễn Thịnh tổ chức cách ly tập trung tại huyện, số còn lại cách ly tập trung tại các xã. Huyện giao cho tất cả các xã chuẩn bị trưng dụng trường mầm non làm điểm khu cách ly tập trung. Còn những cán bộ chiến sĩ công an liên quan đến các ca bệnh thực hiện cách ly tại đồn công an xã Diễn Hải.

Chủ tịch UBND huyện Tăng Văn Luyện cho biết thêm: Trên địa bàn huyện có 31 chốt bố trí lực lượng công an nòng cốt, bên cạnh đó, tăng cường lực lượng dân sự thực hiện nhiệm vụ và nếu cần thiết thì tiếp tục thành lập chốt để kiểm soát chặt hơn nữa.

Để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huyện Diễn Châu đề xuất được cấp thêm hoá chất để thực hiện phun khử khuẩn; trang thiết bị cho lực lượng tham gia phòng chống dịch; cho phép test nhanh Sars-Cov-2 cho các công dân ở vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch.

Đ/c Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế báo cáo

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch ngay khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên trên địa bàn huyện, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh đánh giá, huyện Diễn Châu đã rất chủ động trong việc thực hiện truy vết; nhanh chóng kịp thời triển khai các biện pháp, tiến hành khoanh vùng, phân tích và lập danh sách các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Đối tượng ở đâu ở nguyên ở đấy, do đó đến thời điểm này khá yên tâm. Qua kiểm tra thực tế, cấp uỷ chính quyền có sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất, động viên các lực lượng làm việc rất kịp thời.

Liên quan đến số liệu mà một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đưa tin về số lượng có hơn 6.000 trường hợp F1 của bệnh nhân 11634, Giám đốc Sở Y tế cho hay đó là số lượng người liên quan đến ca bệnh chứ không phải là F1 và thực tế qua sàng lọc chỉ có hơn 3.000 trường hợp liên quan. Lực lượng chức năng phân loại thành 3 nhóm là: Nguy cơ cao tập trung cách ly tại huyện; Nguy cơ vừa cách ly tập trung tại các xã; Nguy cơ thấp thực hiện cách ly tại nhà để đảm bảo quy định về cách ly.

Liên quan đến trường F2 trở thành F0, qua đây, Giám đốc Sở Y tế đề xuất Ban chỉ đạo các địa phương cần phải chủ động tiến hành sàng lọc, test nhanh để sớm phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh; tiếp tục thận trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Yêu cầu các ca bệnh thực hiện việc khai báo y tế trung thực, nghiêm túc.

Đ/c Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu trong nội tại các khu dân cư đã thực hiện phong toả công dân cần phải hạn chế tiếp xúc, đi lại; đồng thời, tại các điểm chốt kiểm soát dịch cần phải quan tâm đảm bảo điều kiện để lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Huyện Diễn Châu xem xét, tổ chức xét nghiệm nhanh cho công dân tại các vùng có nguy cơ cao; cần tính toán và trưng dụng thêm một số cơ sở lưu trú để làm điểm cách ly tập trung khi đối tượng F1 trên địa bàn lớn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra các điểm cách ly tập trung tại các xã

Qua kiểm tra thực tế, và nghe ý kiến của thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá rất cao sự chủ động của cả hệ thống chính trị huyện Diễn Châu đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là kịp thời, quyết liệt, đồng bộ. Huyện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng và phân loại các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự chỉ đạo rất trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Sở Y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện ngay khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

Cho rằng diễn biến dịch trên địa bàn huyện hiện rất nhanh và phức tạp khi đã xuất hiện 2 ca bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Diễn Châu tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh hơn để khống chế, dập dịch.

“Thời gian rất gấp, chu kỳ lây nhiễm chủng vi rút mới rất nhanh, bởi vậy cần chủ động nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, phải thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; lấy mẫu xét nghiệm PCR sớm nhất đối với những trường hợp liên quan có nguy cơ cao; tiến hành tổ chức cách ly tập trung”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Số lượng người liên quan đến ca bệnh rất lớn nên thống nhất phương án phân loại. Tổ chức cách ly tập trung đối với nhóm nguy cơ cao; các điểm cách ly phải đảm bảo điều kiện thực hiện cách ly. Những trường hợp liên quan có nguy cơ thấp theo đề nghị ngành Y tế cho phép cách ly tại nhà nhưng phải quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn không được chủ quan lơ là. Địa phương cũng cần chủ động làm việc với các cơ sở lưu trú trên địa bàn để trưng dụng làm điểm cách ly tập trung phục vụ nhiệm vụ chung trong công tác phòng chống dịch.

Trên cơ sở đề xuất của huyện và tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trước mắt tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn 5 xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Cát, Diễn Kim; đồng thời yêu cầu trong địa bàn dân cư đã phong toả, công dân phải hạn chế tiếp xúc, đi lại.

Một lần nữa đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp của huyện Diễn Châu đã có sự phân công, phân nhiệm cụ thể kịp thời bình tĩnh rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Diễn Châu tiếp tục phát huy để sớm khống chế dịch lây lan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục có sự phối hợp trong thực hiện các biện pháp chuyên môn để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; các lực lượng chức năng khác phối hợp với huyện trong việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; lập các chốt kiểm soát tại các điểm dân cư phong toả. Đồng thời, quan tâm để đảm bảo các điều hiện cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong công tác tuyên truyền, truyền thông Sở Y tế hàng ngày cung cấp đầy đủ, ngắn gọn các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để thông tin đầy đủ, chính xác tới nhân dân để biết, đồng hành, ủng hộ chính quyền các cấp trong triển khai phòng chống dịch; tránh việc nhân dân không đủ thông tin, hoang mang trong dư luận khi không nắm được các thông tin chính thức.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống của người dân trong vùng phong toả, huy động sự chung tay, chia sẻ của người dân trên địa bàn huyện cùng tham gia thực hiện cuộc chiến chống dịch lần này.

