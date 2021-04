Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã ký khống hồ sơ có 4 người thân là cán bộ trong một xã

Quá trình tìm hiểu về vụ việc, ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) ký khống hồ sơ nhận tiền qùa Tết người nghèo, PV An Ninh Tiền Tệ phát hiện, trong bộ máy lãnh đạo của UBND xã Châu Hạnh có quan hệ mật thiết với nhau.

Theo tìm hiểu, vợ ông Thuận là bà Lê Thị Phi Nga (SN 1982) đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Châu Hạnh từ 2016. Đến tháng 5/2020, kiêm thêm chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ xã Châu Hạnh cho đến nay. Còn ông Vi Thế Long, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh là anh rể của ông Thuận.

Ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh

Bên cạnh đó, trong xã này, có ông Vi Thế Thảo, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Châu Hạnh và ông Lang Viết Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Hạnh là anh em với ông Vi Thế Long, Chủ tịch UBND xã.

Làm việc với PV, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh thừa nhận các mối quan hệ trên. Tuy nhiên, ông Long cho rằng, việc ông giữ chức vụ chủ tịch UBND xã là do huyện uỷ Quỳ Châu bố trí, sắp xếp. Trước đây, ông làm Giám đốc Ban quản lý phát triển rừng huyện Quỳ Châu, thuộc Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Qùy Châu cho biết, chưa nắm được quan hệ giữa các cán bộ trong chính quyền xã Châu Hạnh. Nhưng do đặc thù huyện miền núi nên có thể xảy ra những trường hợp như vậy.

Ông Vi Thế Long, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh

“Đối với ông Thuận, trước đây là Trưởng ban công an xã nhưng sau đó thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã nên phải bố trí ông này sang làm Chủ tịch mặt trận”, ông Tuấn nói.

Ông Vương Quang Minh, Bí thư Huyện uỷ Quỳ Châu thì cho rằng, các chức danh trên trong xã đều theo quy định 205 của Đảng. Nếu chức danh này do người đứng đầu tổng hợp rồi đưa người vào thì khác. Trong trường hợp này, ông Long lại được Huyện uỷ điều chuyển chứ không phải ở xã lên.

“Ông Long (chủ tịch xã) là người được huyện uỷ điều chuyển từ một nơi khác về, chứ không phải ông Long ở xã tập hợp lại để chạy chức, chạy quyền” ông Minh nói.

Trụ sở UBND xã Châu Hạnh

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh ký khống hồ sơ mà An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh trong bài viết “Nghệ An: Chủ tịch mặt trận xã ký khống hồ sơ nhận quà Tết hộ nghèo”.

Ngày 20/4, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay, ngay khi nhận được phản ánh trên báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quỳ Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

“Hiện đang chờ kết luận điều tra, đề xuất của Công an huyện Quỳ Châu. Quan điểm Công an tỉnh là xử lý đúng người, đúng tội theo đúng qui định pháp luật”, Đại tá Hùng nói.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn