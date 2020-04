Chủ tịch huyện làm chuyên viên 2 tháng rồi mới lên Phó GĐ Sở

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Hoàng- Phó Bí Thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về nhận công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1-5-2020; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1-7-2020.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Lương và phụ cấp chức vụ của ông Hoàng được hưởng theo chế độ quy định hiện hành của của Nhà nước. Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 27-4.

Dư luận đặt câu hỏi vì sao không điều động bổ nhiệm ông Hoàng làm giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An từ ngày 1-5?. Trong tháng 5 và tháng 6-2020, ông Hoàng sẽ làm việc gì để chờ đến 1-7 mới được lên làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An?.

Được biết, hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có đủ ba Phó Giám đốc Sở. Huyện Kỳ Sơn đang làm công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về những băn khoăn trên, ngày 29-4, ông Lê Đình Lý- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong hai tháng tới sẽ phân công ông Hoàng làm chuyên viên của Sở Nội vụ tỉnh. Thông thường khi điều động cán bộ sẽ bổ nhiệm chức vụ mới luôn, tuy nhiên, giai đoạn này thực hiện nghiêm các Nghị định Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ quy định Sở Nội vụ chỉ có tối đa ba phó giám đốc và hiện Sở đã đủ ba phó giám đốc Sở rồi. Nếu bổ nhiệm thêm sẽ thừa phó giám đốc Sở”.

Theo ông Lý, khoảng 2 năm rưỡi nữa thì ông Hoàng đến tuổi nghỉ hưu- không đủ tuổi để cơ cấu làm tiếp một nhiệm kỳ (thời gian 5 năm) chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn.

Trong khi đó, tới 1-7, Phó Giám đốc sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An sẽ đến tuổi nghỉ hưu khi đó ông Hoàng mới lên làm Phó Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An.

Trước đó, ngày 24-2-2016, Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An chỉ định ông Hoàng- Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, thôi giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Đến 29-2-2016, HĐND huyện Kỳ Sơn khóa XX tổ chức Kỳ họp lần thứ 14 bầu ông Hoàng- Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn.

Tác giả: ĐẮC LAM

Nguồn tin: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh