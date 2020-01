Chú rể "méo mặt" vì bị kiểm tra tiếng Anh trước khi đón nàng về dinh

Your browser does not support the video tag.

Tục lệ ở Trung Quốc, khi đến nhà gái rước dâu và đưa về nhà trai làm hôn lễ, chú rể sẽ phải chấp nhận bất cứ thử thách nào của nhà gái vào thời điểm đó.

Được biết, nam chính trong đoạn clip đã du học nước ngoài 3 năm.

Theo nội dung đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, các phù dâu vừa cười vừa bắt chú rể làm một bài kiểm tra nghe hiểu tiếng Anh. Trong đó, anh phải nghe một băng ghi âm hội thoại rồi trả lời các câu hỏi về nội dung của nó.

Chú rể "méo mặt" vì bị kiểm tra tiếng anh trước khi rước dâu - Ảnh: Minh họa

Chú rể phàn nàn rằng: "Nghe có vẻ như đoạn ghi âm đang được phát ở tốc độ gấp 1,5 lần bình thường". Rốt cuộc, anh trả lời sai hai câu hỏi.

Sau cùng, để được phép vào đón cô dâu của mình, chú rể sau đó phải dùng một số hồng bao đựng lì xì "hối lộ" các phù dâu.

Được biết, cả cô dâu và chú rể đều tốt nghiệp một trường đại học nghiên cứu quốc tế tại tỉnh Quảng Đông.