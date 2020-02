Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, đồng chí Bùi Thanh An – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các đơn vị cơ sở tổ chức đại hội điểm cần chuẩn bị và quan tâm tốt tất cả các khâu chuẩn bị và thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng nhất là đối với công tác cán bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, nắm bắt tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tìm các giải pháp đột phá để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đồng thời triển khai những việc cần làm ngay sau Đại hội.

Tác giả: Nguyễn Hương – Ngọc Ánh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An