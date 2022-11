Chủ khu tắm khoáng nóng ở Hà Nội tổ chức môi giới mại dâm

Ngày 16/11, Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) thông tin, đang tạm giữ Nguyễn Thị Huệ (SN 1990, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi Tổ chức môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/11, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Thuần Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tắm khoáng nóng tại thôn 5, xã Thuần Mỹ do Nguyễn Thị Huệ làm chủ.

Nguyễn Thị Huệ tại cơ quan công an

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một phòng của cơ sở tắm khoáng nóng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Huệ khai nhận, để thu hút khách và tăng thêm thu nhập nên đã đồng ý chứa chấp hoạt động mua bán dâm tại cơ sở do Huệ làm chủ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV