Chủ khu sinh thái '7 kỳ quan thế giới': 'Nếu tỉnh bắt tháo dỡ sẽ kêu ra trung ương'

Ông Nguyễn Như Ý - giám đốc Công ty cổ phần Synot Asean, chủ đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 19-9, ông Nguyễn Như Ý - giám đốc Công ty cổ phần Synot Asean, chủ đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - đã trao đổi với Tuổi Trẻ Online xung quanh những lùm xùm về việc UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động thi công công trình vi phạm quy định xây dựng, sai mục đích sử dụng.

Ông Ý nói: "Năm 2016, chúng tôi được tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư dự án nông nghiệp ở khu vực xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Thời điểm đó, nơi đây là đất bỏ hoang không sản xuất, cỏ mọc um tùm, chỉ một phần nhỏ được người dân trồng lúa (1 vụ/năm) nhưng hiệu quả rất thấp".

Ông nói công ty đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng hệ thống ao hồ cùng nhiều hạng mục để xây mô hình nuôi trồng thủy sản, nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Theo ông Ý, trong quá trình sản xuất và phát triển nuôi trồng thủy sản, nhận thấy tiềm năng du lịch sinh thái tại đây, công ty đã đầu tư xây thêm một số hạng mục dịch vụ khác như sân tập golf, làm mô hình 7 kỳ quan thế giới…

Tháng 8-2020, ông Ý ký hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, trong đó có 5 nội dung điều chỉnh so với quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An vào năm 2017. Trong đó, điều chỉnh vốn đầu tư ban đầu gần 51 tỉ đồng lên hơn 250 tỉ đồng.

"Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc nuôi cá xuất khẩu không mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi xin điều chỉnh dự án nhằm tạo cảnh quan, đáp ứng nhu cầu dịch vụ, vui chơi giải trí đa dạng cho người dân. Dù xây dựng gần xong các công trình 7 kỳ quan thế giới nhưng đến nay chúng tôi chưa mở cửa bán vé mà chỉ nhận một số đoàn người quen vào tham quan", ông Ý nói.

Toàn cảnh dự án nuôi cá rô phi Israel, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An có nhiều hạng mục, công trình không có trong giấy phép đầu tư - Ảnh: DOÃN HÒA

Việc tỉnh chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch nhưng công ty đã xây dựng các công trình này, ông Ý giải thích lúc trình hồ sơ lên các sở, ban ngành, công ty cho rằng đã được cơ quan chuyên môn đồng ý nên công ty "vừa làm vừa xin điều chỉnh để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư".

Ông Ý thừa nhận "công ty có nóng vội trong xây dựng" với mong muốn "hồi sinh mảnh đất nông nghiệp cằn cỗi, tạo điểm nhấn góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương chứ không vì lợi nhuận".

"Các hồ nuôi cá chúng tôi vẫn giữ nguyên theo quy hoạch đã phê duyệt. Riêng một số công trình xây thêm, tôi nghĩ đơn giản chỉ sắp xếp lại các hạng mục trong phần đất thương mại, dịch vụ đã có trong quy hoạch.

Chúng tôi đổ ra hàng trăm tỉ đồng xây dựng rồi. Bây giờ nếu tỉnh bắt tháo dỡ, chúng tôi sẽ không tháo và sẽ kêu ra trung ương vì dự án này đâu có ảnh hưởng đến môi trường", ông Ý khẳng định các công trình mà công ty xây dựng đều đảm bảo an toàn dù đều chưa xin giấy phép!

Công nhân đang xây dựng khu vực bãi đỗ xe sân tập golf trong dự án chiều 19-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Về sân tập golf trong dự án, ông Ý cho hay bên mép bờ ao, công ty tận dụng xây dựng các vị trí đánh golf, còn mặt ao rộng được chăng lưới để hứng bóng.

"Vì người phản ánh không vào bên trong để xem nên tưởng là công ty xây dựng sân golf trên đất để làm ao nuôi cá. Chăng lưới trên ao nuôi cá như vậy không ảnh hưởng gì đến việc sinh trưởng của cá, thậm chí còn có tác dụng hạ nhiệt độ mặt ao trong thời tiết nóng bức giúp cá sinh trưởng tốt hơn", ông Ý giải thích.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tháng 7-2021, Sở Xây dựng Nghệ An từng kiểm tra thực tế hiện trường đất dự án cho thấy chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục không đúng với quy hoạch.

Ngoài ra, sở này cũng cho ý kiến dự án nằm trong tổng thể phạm vi đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị phía tây nam TP Vinh. Do vậy, việc đề xuất điều chỉnh dự án chỉ được xem xét khi quy hoạch khu đô thị được UBND tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo định hướng sử dụng đất…

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 12-9, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hỏa tốc gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hưng Nguyên, Công ty Synot Asean, trong đó có nội dung "chưa xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ". Yêu cầu Công ty Synot Asean dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm quy định xây dựng, sai mục đích sử dụng.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ