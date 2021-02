Chủ động phương án bầu cử trong điều kiện dịch bệnh bùng phát và thiên tai

Tại điểm cầu Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì. Cùng tham gia hội nghị có đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ. Các nội dung được hướng dẫn liên quan đến việc việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử; hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và trách nhiệm của các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử.

Đáng lưu ý, đối với các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tiến độ về thực hiện công tác bầu cử. Đặc biệt, trong trường hợp dịch bệnh bùng phát phải cách ly xã hội, thiên tai, bão lũ dẫn đến địa hình bị chia cắt…Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại những khu vực bị cách ly hoặc chia cắt. Các điểm cầu cũng được hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử liên quan đến việc bố trí địa điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; tài liệu; con dấu; các công việc thực hiện trước, trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; công tác kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu, kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu…Cùng với đó, hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiểu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Hội nghị cũng đã trả lời một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến công tác bầu cử có yếu tố đặc thù của từng vùng, miền.

Tác giả: Xuân Hướng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An