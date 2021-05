Chủ động chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT trước diễn biến mới dịch Covid-19

Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Khảng (TP Vinh, Nghệ An) làm bài thi thử THPT

Đồng thời yêu cầu các trường thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, khử khuẩn, phòng dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Hoàn thành chương trình lớp 12

Thời điểm này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã hoàn thành nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đã chủ động chỉ đạo các nhà trường đẩy nhanh thực hiện chương trình năm học. Thực hiện tinh giản nhưng không cắt xét, bỏ qua kiến thức. Sớm tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ cho học sinh các khối lớp theo tiến độ chương trình.

Ngày 6/5, Nghệ An ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên, ngay sau đó, Sở tiếp tục chỉ đạo các trường học hoàn thành kiểm tra đánh giá định kỳ, muộn nhất vào ngày Chủ nhật (ngày 9/5). Trong đó, học sinh thị xã Hoàng Mai (nơi xuất hiện ca dương tính) tạm nghỉ học từ ngày 7/5 để phòng dịch và chờ kết quả xét nghiệm các F1, F2. Nhà trường tiếp tục dạy học trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến cho học sinh tùy theo điều kiện thực tế.

Các trường THPT hiện tổ chức cho học sinh lướp 12 luyện đề thi thử để hệ thống kiến thức

Qua ghi nhận tại các trường THPT, hiện học sinh lớp 12 đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học và kiểm tra định kỳ. Công tác ôn tập hiện nay chủ yếu là xây dựng ma trận đề thi cho học sinh thi thử. Qua đó hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài cho các em. Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, từ đầu năm học này, do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên công tác chuyên môn Sở đã triển khai rất sớm.

Ngoài phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 đặt lên hàng đầu, Sở cũng đã có các giải pháp cụ thể nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn như: học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, chuyển đổi thời gian học hợp lý, điều chỉnh giảm tải .... Vì vậy, thời điểm này, khi có ca dương tính xuất hiện, các trường THPT cũng không bị động, mà chủ động chuyển hướng ôn tập cho học sinh lớp 12. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, ổn định tâm lý, không tạo áp lực căng thẳng cho học sinh, phụ huynh.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

Liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, kỳ thi năm nay tương đối ổn định so với các năm trước và đây là điều thuận lợi cho thí sinh và cho các nhà trường.

Tuy nhiên, để chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, các nhà trường cũng đã tuyên truyền, phổ biến quy chế thi cho học sinh, phụ huynh. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết liên quan đến chế độ ưu tiên hoặc miễn thi Ngoại ngữ (nếu có chứng chỉ quốc tế)...

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 cũng có bổ sung một số điều về Hội đồng thi, xếp phòng thi, đối tượng dự thi, đăng ký bài thi và các nội dung về điểm thi về sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo quy chế này, các thí sinh là thí sinh tự do cũng cần lưu ý. Đó là những trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định.

Học sinh lớp 12 được ưu tiên làm căn cước công dân sớm để thuận lợi trong đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT

Năm nay, Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi tỉnh Nghệ An cơ bản có quy mô như năm trước với hơn 30 nghìn thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tạo mọi điều kiện để thí sinh thuận lợi trong việc tham dự Kỳ thi.

Học sinh lớp 12 tỉnh Nghệ An cũng được ưu tiên làm thẻ căn cước công dân để cấp phát trước khi kỳ thi diễn ra. Đại úy Chu Chí Quốc – Đội trưởng Đội đăng ký quản lý cư trú cấp quản lý CMND, CCCD – Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính – Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Tổ lưu động của đơn vị đã hoàn thành làm căn cước công dân cho học sinh các nhà trường, xem đây là đối tượng ưu tiên. Nhằm tạo thuận lợi cho các em trong quá trình thi cử và làm các thủ tục khác.

Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: Kế thừa kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Kỳ thi năm nay Sở luôn chủ động để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trung thực khách quan nhưng không gây căng thẳng, áp lực không cần thiết cho thí sinh và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các em. Bên cạnh đó là tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn luôn thường trực; các phương án phòng chống luôn sàng, cụ thể: công tác tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên; tuân thủ hướng dẫn của các tổ chức y tế khi có dịch bệnh xảy ra; tham mưu, phối hợp các ban ngành cấp tỉnh cùng cộng đồng chống dịch hiệu quả.

