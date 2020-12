Chủ động cho học sinh nghỉ học khi trời rét đậm, rét hại

Trong công điện nêu rõ theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới trời tiếp tục rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, có nơi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại.

Tăng cường truyền thông để kịp thời ứng phó với rét đậm, rét hại. Đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi trong phòng kín. Đồng thời, kiểm tra công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng.

Các địa phương chủ động bố trí ngân sách, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống. Triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí giúp nhân dân.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn.

