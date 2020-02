Chủ đầu tư vẫn bị “hành” vì thủ tục

Trước những kiến nghị kéo dài về việc chậm được bàn giao mặt bằng để đầu tư sản xuất kinh doanh, ngày 13/02/2020, đại diện Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp giao đất tại thực địa cho chủ đầu tư. Vậy nhưng, khi sự việc này lại bị “vỡ trận” không phải do tranh chấp của hộ dân liền kề nữa mà do đơn vị chức năng bàn giao thiếu 02 mốc cọc do một số đối tượng lạ tháo trộm?!

Dự án Cty Tấn Sang đến nay vẫn dang dở vì các cấp có thẩm quyền không thể xử lý dứt điểm việc cố tình đòi “xí phần” của gia đình ông Hồ Hải.

Không bàn giao được vì thiếu 02 mốc cọc

Đây là thông tin trước đó được đại diện Sở TN&MT tỉnh Nghệ An gửi đến Cty TNHH Sản xuất & Thương mại tổng hợp Tấn Sang (Cty Tấn Sang), đơn vị đại diện chủ đầu tư triển khai dự án phục vụ hậu cần nghề cá Lạch Quèn trên địa bàn xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan liên quan.

Theo đó, vào ngày 07/02/2020, ông Phan Văn Toàn – Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã ký giấy mời số 76 về việc tổ chức buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan.

Thành phần gồm đại diện Sở TN&MT, lãnh đạo phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Tiến Thủy, giám đốc Cty Tấn Sang.

Địa điểm buổi làm việc này sẽ được đại diện các đơn vị trực tiếp triển khai tại hiện trường khu đất mà trước đó, vào ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc cho phép Cty Tấn Sang thuê đất tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu để xây dựng khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Nghĩa là, sau hơn 02 năm được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất, đến thời điểm hiện nay, Cty Tấn Sang mới được các đơn vị chức năng triển khai giao đất tại thực địa.

Theo đại diện Cty Tấn Sang, sau hơn 02 năm đơn vị mới được giao đất cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai dự án, vận hành dây chuyền sản xuất kinh doanh… Lý do để xảy ra sự chậm trễ này là do quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã gặp phải vấn đề tranh chấp vô căn cứ của hộ ông Hồ Hải có diện tích đất ở tiếp giáp với khu đất. Và, việc tranh chấp này đã được UBND huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng nhiều lần thông báo vô hiệu bằng văn bản nhưng gia đình ông Hồ Hải vẫn không chấp nhận.

Sáng 13/02/2020, khi đại diện Sở TN&MT và chính quyền địa phương xuống trực tiếp tại hiện trường giao đất cho Cty Tấn Sang nhưng theo biên bản làm việc lại bị thiếu 02 cột mốc phía Đông Nam khu đất bị xóa khỏi hiện trường đã được xác lập trước đó.

Bao giờ chủ đầu tư mới được triển khai dự án?

Trước đó, từ thời điểm những tháng cuối năm 2019, báo Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã liên tục phản ánh về tình trạng Cty Tấn Sang khốn khổ vì mặt bằng chậm được bàn giao để triển khai đầu tư xây dựng dự án khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng Lạch Quèn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu.

Giấy mời đại diện chính quyền các cấp để tiến hành giao đất tại hiện trường cho chủ đầu tư nhưng khi triển khai trên thực tế lại bị “vỡ trận”

Đó là thực trạng khi hồ sơ đã được hoàn thiện đầy đủ, Cty Tấn Sang lại không được tạo điều kiện giao đất tại thực địa như kế hoạch đề ra như ban đầu vì những lý do vô cớ nói trên của một hộ dân có thửa đất liền kề.

Vấn đề này cũng đã được đại diện chính quyền xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu vào cuộc xử lý nhưng việc tái diễn tình trạng khiếu kiện, thậm chí là cản trở, đe dọa của hộ gia đình liền kề thửa đất đã được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Cty Tấn Sang vẫn diễn ra.

Nhiều lần, đại diện phòng TN&MT, chính quyền xã Tiến Thủy trực tiếp làm việc, giải thích nhưng sự việc vẫn bất thành. Chính vì vậy, Cty Tấn Sang đã phải liên tục gõ cửa các cơ quan chức năng để cầu cứu suốt thời gian dài.

Mới đây, sau quá trình xem xét theo quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại và kết quả báo cáo cũng như đề nghị của UBND huyện Quỳnh Lưu vào ngày 04/12/2019, Sở TN&MT Nghệ An đã có giải pháp “mạnh tay” hơn là trực tiếp cử đại diện xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao đất thực địa cho Cty Tấn Sang triển khai dự án đầu tư.

Vậy nhưng, khi sự việc này lại bị “vỡ trận” không phải do tranh chấp của hộ dân liền kề nữa mà do đơn vị chức năng bàn giao thiếu 02 mốc cọc do một số đối tượng lạ tháo trộm.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên đại diện Sở TN&MT cũng như chính quyền địa phương tiến hành giao đất tại hiện trường mà trước đó đã rất nhiều lần triển khai công tác này nhưng đều không đạt được hiệu quả.“Đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND xã Tiến Thủy đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường giao đất tại thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Sang để triển khai thực hiện dự án” – trích ghi biên bản về việc giao đất tại hiện trường do đại diện Sở TN&MT, chính quyền địa phương lập sáng 13/02/2020.

Đến đây, dư luận đặt câu hỏi, tại sao với một dự án phục vụ hậu cần nghề cá ở cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục lại liên tục bị gián đoạn, tắc trách kéo dài suốt hơn 02 năm qua vì việc giao đất tại hiện trường cho chủ đầu tư không thể triển khai?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Ngọc Thái